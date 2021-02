Chmelár: V jakém režimu to žijeme, když náš občan nemůže překročit hranice okresu, a nám se tu promenádují cizí vojáci

Samotný fakt plánu devíti silničních přesunů ozbrojených sil ze Spojených států Chmelár nepovažuje za žádnou novinku, jelikož se podle jeho slov přesouvají v podstatě každý týden. Dodal, že efektivnější by bylo, pakliže by se oznamovaly jen situace, kdy se nic přesouvat nebude.

„Jen se ptám, v jakém režimu to žijeme, když náš občan nemůže překročit ani hranice okresu, a nám se tu exhibicionisticky promenádují cizí vojáci. Ani za okupace nepředváděla sovětská armáda takovou demonstraci síly, jak to dělají dnes vojska Spojených států,“ uvedl.

Chmelár to označil za „nechutné“ a upozornil, že dokud bude naživu, bude usilovat o to, aby jednou všichni pochopili, že to je cesta do pekla a že priority Slovenské republiky jsou zvrácené.

„Navzdory duchu doby nebo právě proto je potřeba dělat vše pro to, aby Slovensko přestalo řinčet zbraněmi, stalo se prvním mírovým státem v Evropě a působilo pozitivním vzorem na svůj region tak, jak to dělá například ve Střední Americe Kostarika,“ dodal závěrem.

Přesun techniky přes SR

Připomeňme, že o plánovaném přesunu vojenské techniky informovala TASR mluvčí resortu obrany Martina Kovaľ Kakaščíková.

„Resort obrany zdůrazňuje, že tranzity byly řádně schváleny ve smyslu opatření Úřadu veřejného zdravotnictví SR,“ uvedla mluvčí.

V období od 22. do 28. února je přes území Slovenska podle slov mluvčí plánovaných devět silničních přesunů zahraničních spojeneckých ozbrojených sil, konkrétně přesun amerických vojáků.

Dodala, že v tomto týdnu se uskuteční i silniční přesuny techniky Ozbrojených sil SR na trasách Prešov - Trenčín a zpět, Nitra - Kolíňanský vrch, Kuchyňa - Nitra a zpět, Moldava nad Bodvou - Prešov, Nitra - Moldava nad Bodvou, Sliač - Trenčín a zpět, Rašov - Nováky a zpět, jakož i železniční přesun na trase Kuchyňa - Zemianské Kostoľany.