Matovič rozzuřil analytiky. Řekl, že řeší pandemii stejně jako v Británii. Netuší ale, proč je výsledek o dost horší

Analytici z organizace Data bez patosu o tom ale vážně pochybují, a tak se pokusili tvrzení Matoviče, že si Slovensko při řešení koronavirové krize zvolilo tentýž postup jako Velká Británie, vyvrátit. A nejen to. Nesouhlasili také například s grafem, který premiér během tiskovky ukazoval, a z nějž bylo vidět, že za pět měsíců jediné opatření, které dokázalo zastavit nárůst počtu hospitalizací, bylo plošné testování začátkem listopadu.

„Dnes (pondělí 22. února, pozn. red.) byla asi 24. tisková konference, na níž jste ukazoval opět kouzelný graf o vývoji hospitalizací covid-19. Tomu se nebudeme věnovat, i když jsme na čísla a grafům rozumíme. Uvedeme jen, že to není tak jak jste prezentoval a jen mimochodem obyvatelům Slovenska připomeneme, že na Dušičky jsme se nedostali ani na hřbitov, protože jsme žili po 6-ti sadách opatření v celkem slušném lockdownu a izolaci, která samozřejmě zabrala a snížila v listopadu počet hospitalizovaných. Vystrašení jsme byli z české cesty a bylo to „zlaté období“ racionálních opatření,“ začínají vstřícně analytici směrem k premiérovi.

Dotyční pak rovněž poukazují na to, že se Matovič mýlí, když mluví o tom, že Slovensko udělalo všechno tak jako Velká Británie.

„Nic jsme neudělali tak jako v Británii, respektive velmi málo. Není divu, že máme zcela odlišné výsledky. Není divu, že má Velká Británie úplně jiné výsledky,“ zpochybnili Matovičovo tvrzení analytici z Data bez patosu.

„Británie spustila loni (2020) vakcinační kampaň a 10. ledna měla očkovaných tolik lidí, kolik máme my dnes (5 %). Británie spustila očkování podle předem stanovené strategie a před 2 týdny měla naočkované všechny lidi v domovech sociálních služeb, což my budeme mít možná na Velikonoce. Británie má dnes naočkovaných 17 milionů lidí, což je 26 % celého obyvatelstva a asi 1/3 těch nad 18 let. My ale 17 milionů nebudeme mít nikdy, což je ok, ale 26 % budeme mít na MDD a všechny v DSS asi až v létě,“ konstatují analytici.

Analytici také Matoviče upozorňují, že tamní premiér Boris Johnson konzultuje aktuální dění vždy s odborníky a po jejich boku vystupuje i ve veřejnoprávní BBC 1.

„Jejich týmy a poradní týmy pana premiéra pracovaly na testovací strategii (měl jsem tu možnost mít po plošném testování s jednou poradní skupinou konzultační firmy hodinový call), očkovací strategii a na plánu Back to normal life = otevírání. Těchto strategií a plánů (včetně taktiky) se drží, reportují výsledky oproti očekáváním, vysvětlují deviace a těší se z úspěchů. Klidně, pravidelně, stručně, prostě,“ argumentují dále analytici.

Na závěr pak ještě premiérovi adresovali výzvu, aby si nechal poradit od odborníků.

„Data, jejich přesná interpretace, analýza a následně formulování hypotéz, jejich dokazování a přijímání opatření a rozhodnutí je důležité dělat v týmu. V dobře vybraném týmu odborníků. Věříme, že to půjde. Dejte si poradit, je to silná stránka lídrů, že hodně poslouchají,“ uzavřeli věc.