Na Slovensku by se mohlo začít očkovat vakcínou Sputnik V i bez povolení tamního SÚKL

Slovenský ministr zdravotnictví Marek Krajčí (OĽaNO) v úterý připustil, že ruská vakcína Sputnik V by se na Slovensku mohla podávat zájemcům i v případě, že by se ji nepodařilo registrovat. Tímto způsobem by se touto vakcínou mohlo očkovat již v rámci třetí fáze jejího klinického testování.