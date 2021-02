„Stali jsme se vězni naší vlastní vlády.“ Rozhořčení uživatelé reagují na Matovičův status o výpůjčkách vakcín

Matovič ve svém příspěvku napsal, že minulý týden komunikoval s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou o výpůjčkách vakcín přes tzv. SOS mechanismus. Podle něj je totiž třeba překlenout období s velmi nízkými dodávkami. Od té doby prý Slovensko komunikuje s členskými zeměmi na více úrovních, včetně lídrů.

Matovič navíc připustil i převoz pacientů do Německa, pomocnou ruku podává i kancléřka SRN Angela Merkelová.

„Od kancléřky (Angely Merkelové, pozn. red.) jsem včera dostal nabídku na převoz pacientů do Německa, kterou řešíme. Pomohlo tak za poslední rok už mnohým zemím EU,“ uzavřel věc premiér Matovič.

Ve čtvrtek odpoledne se premiér zúčastní i video summitu lídrů unie. Řešit by podle Matoviče měli vývoj pandemie a vakcíny, aby byl druhý kvartál v jejich dodávkách bezproblémový.

Reakce uživatelů v komentářích

A zatímco pod premiérovým příspěvkem lze zaznamenat několik souhlasných a podpůrných komentářů, většina uživatelů nebyla touto zprávou potěšena.

„Proč neexistuje smajlík, který se válí smíchy?? Lidé, přečtěte si pozorně, co píše! On, jedině on, je jasná hvězda, která usměrňuje lídry EU…“ zaznělo.

„Pokud je možnost, hlásím se jako pacient na převoz do Německa. A zůstanu tam na pozorování alespoň do doby, než se v SR nezmění ministr zdravotnictví... A samozřejmě předseda vlády,“ uvedl komentující.

„… podle mě Ursula čeká, s čím šašek přijde, a pak to jeho řešení probere celá EU. Podle toho statusu jsou to jen takové plané řeči. Ať zkusí konkrétně říci, co to znamená‚ aby byl 2. kvartál v dodávkách vakcín co nejvíce bezproblémový… Jak to chce řešit (on, panáček ze SR), kolik vakcín chce mít v průběhu 2. čtvrtletí v SR, koho osloví,“ kritizuje další uživatel.

„Stali jsme se dlouhodobými vězni vlastní vlády. Nouzový stav se stal politickým nástrojem, jinak nám jako krajině nepomohl v ničem. Testování stejně tak…“ dodali v komentářích.

Evropští lídři se budou na summitu věnovat pandemii, ale i obraně

Evropští lídři se budou na video summitu Evropské rady, který začíná ve čtvrtek, věnovat situaci s onemocněním covid-19, ale i obranným tématům. Diskuse se bude zřejmě týkat otázky větší samostatnosti a kompetencí zemí v oblasti obrany. V souvislosti s pandemií se má hovořit o dodávkách vakcín, pohybu lidí přes hranice, covidových certifikátech i posílení výroby vakcín v EU. Po jednání Výboru Národní rady (NR) SR pro evropské záležitosti to uvedl jeho předseda Tomáš Valášek (Za lidi).

Při obranných otázkách budou lídři podle Valáška mluvit o schopnostech NATO a EU.

„Část zemí unie je přesvědčena, že EU musí být méně závislá na USA v otázkách obrany,“ řekl.

Jako příklad uvedl Francouzy, část německého politického spektra či Belgii a Lucembursko. Dodal, že i Amerika žádá od unie více samostatnosti v některých oblastech, ale sama EU by se v případě nejhorších bezpečnostních scénářů nedokázala ubránit. Slovensko má podle něj názor, že větší suverenita dává smysl, ale nejsme za úplné odtržení se od NATO či USA.