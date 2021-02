„My jsme ještě asi nenaplnili kvóty zemřelých.“ Děsivý pohled na to, co se děje na Slovensku

„Isoprinosine měli v omezeném množství, už došel a ivermectin ještě vůbec nedostali. Lékaři do včera neměli ani pokyny z MZ SR, jak předepisovat ivermectin při covidu!“ neskrývá rozhořčení autorka statusu.

Zdůraznila, že očkování jde pomalým tempem, navíc bylo přerušeno kvůli nedostatku vakcín.

Dále poznamenává, že podle vlády a jejích odborníků je asi jediným „lékem“ na covid nouzový stav a testování nepřesnými AG testy.

Zdůraznila, že se nemocní na covid musí spoléhat jen na sebe.

„Kdo má známosti a sežene si léky, přežije. Kdo nemá, má smůlu...“ konstatuje Belousovová.

Následně přichází s otázkou, zdali je toto normální fungování společnosti anebo státu.

Belousovová vyslovila přesvědčení, že další prodloužení nouzového stavu nebylo v pátek naposled.

Vadí jí, že země čeká jako na smilování na vakcíny, které Evropská léková agentura schválila, ale jejich výrobci neplní termíny dodávek.

„Matovič, který se nechal slyšet, že doveze 2 miliony Sputniku V, už pro změnu básní o Johnson&Johnson. Jen řeči, kecy, sliby a nic se neděje a lidé dále umírají. 100 denně!!! 100 lidí, kteří mohli žít, kdyby Slovensko mělo jinou vládu!“ píše autorka statusu.

Dále bývalá poslankyně klade několik otázek.

„To je tak těžké zajistit účinné léky pro všechny, kteří to potřebují? To je tak těžké zajistit vakcíny, které lidé chtějí, kterým důvěřují? To nám skutečně vládnou monstra bez lítosti a svědomí? Stále jen čekáme, čekáme, čekáme,“ podotýká bývalá poslankyně s tím, že v mnoha státech se život pomalu vrací do normálu.

Pak Belousovová přichází i s absurdním vysvětlením.

„My jsme ještě asi nenaplnili kvóty zemřelých,“ uvedla.

Jinak podle svých slov ten přístup vlády vysvětlit nedokáže.

„Vždyť jejich prvořadým úkolem by mělo být udělat maximum pro záchranu každého jednoho lidského života. A ne brát nás jen jako čísla ve statistice,“ uzavřela příspěvek bývalá poslankyně.

Zmiňme, že poslanci Národní rady SR během včerejšího hlasování odsouhlasili prodloužení nouzového stavu, který byl v zemi vyhlášen z důvodu ohrožení života a zdraví osob v souvislosti se vznikem koronavirové pandemie.