Na Slovensku přibyly tisíce případů. Média píšou o dalším zpřísnění restrikcí

Informuje o tom Národní centrum zdravotnických informací na webové stránce covid-19.nczisk.sk.

V nemocnicích je hospitalizováno 3849 pacientů, z nich potvrzené onemocnění má 3666 lidí. Na JIP je 316 pacientů, podporu umělé plicní ventilace potřebuje 353 osob.

„Počet potvrzených úmrtí na plicní formu covidu-19 vzrostl o 109 případů. Celkový počet úmrtí ‚na covid‘ je 7075 a celkový počet úmrtí ‚s covidem‘ je 1420,“ upřesnil slovenský resort zdravotnictví.

V souvislosti se zhoršující se situací média píšou o tom, že pokud nová vládní opatření nezaberou do 21. března, na Slovensku se zastaví výroba a země se zavře.

Informaci přinesl slovenský Denník N, který, jak píše, má k dispozici návrh nových opatření vlády pro boj s šířením nákazy koronaviru.

Jde však zatím jen o předběžný návrh, který se ještě může měnit. Materiál totiž musí schválit vláda. Zatím není jasné, kdy by ministři měli opatření přijmout.

O změnách režimu v aktuálním lockdownu vyjednává spolu s odborníky premiér Igor Matovič už od úterý.

Právě zavření země i továren, o kterém se uvažuje, bude zřejmě nejdiskutovanějším bodem změn. Matovič ještě v pátek zveřejnil facebookový příspěvek, ve kterém píše, že zatím se nic takového nechystá. Zároveň však nepopírá, že by se tak mohlo stát později.

„Vzhledem k tomu, že tyto zvěsti (o zavření továren, pozn. red.) mohou mít devastační účinky na investiční rozhodnutí a zásadně ovlivnit obraz slovenského podnikatelského prostředí, musím tyto zvěsti dementovat. Není to pravda,“ napsal předseda slovenské vlády.

„Ano, je to zcela krajní možnost, která připadá v úvahu a po níž sáhlo už vícero států,“ dodal premiér.

Nelichotivé prvenství

Špatná situace z minulých týdnů zařadila Slovensko na první místo ve světě v počtu úmrtí na covid-19 v přepočtu na počet obyvatel a zároveň na vedoucí příčku v počtu hospitalizací kvůli danému onemocnění.

Právě to je také důvodem, proč se aktuálně jedná o dalších opatřeních, která by minimalizovala mobilitu obyvatelstva a co nejúčinněji zastavila šíření nákazy onemocnění.

Nová opatření vlády by měla obsahovat například i zákaz návštěvy přírody v jiném okrese.

Školy by byly otevřeny pro děti osob, které potřebují nutně chodit do práce a současně s tím by se mělo změnit i testování. Ve školách, ale i ve firmách či domácnostech by mělo probíhat po novém i samotestování.

Validované samotesty se zasílají přímo do domácností či na pracoviště, přičemž pozitivní výsledky z těchto testů by se následně ověřovaly PCR testem.

Počítá se také se změnami v léčbě. Praktičtí lékaři by dostali pokyny, jak pečovat o pacienty doma.

Právě na chaos v domácí léčbě covid pozitivních lidí si stěžují mnozí pacienti, kterým chybí jasné instrukce, jak se doma léčit a svým lékařům se často neumí ani dovolat. Na nejasné nebo žádné informace v strategii léčby těchto pacientů si však stěžují i samotní lékaři.

Podle předběžných návrhů by se měly pro pozitivní pacienty připravit veřejně dostupné informace, jak mají postupovat a na koho se obrátit.

Novinkou by mělo být i to, že podobně jako v Česku by měly být při cestování městskou hromadnou dopravou povinné respirátory FFP2. Platil by také noční zákaz vycházení, a to mezi 20. a 1. hodinou nad ránem.

Navrhovaná opatření by měla platit od 1. do 21. března.