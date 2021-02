Pellegrini se ukázal coby kuchař. Přečtěte si, co z toho vyšlo

„Situace mě přinutila více vařit. Musím však říci, že mě to baví,“ uvedl v popisku k fotografii bývalý premiér.

Lidé nenechali tento status bez své reakce a komentáře jsou rozmanité. Mezi poznámkami nechybí ani otázky.

„V takové košilce parádní?“ dotazuje se uživatelka se jménem mira.

„To jsou ty hodinky za 7000 €?“ ptá se Jakub Strapec.

„Ještě si pan P. zapomněl vyžehlit zástěru,“ upozornila žertovně Klaudia Krakovská Jackaninová.

„Jsou muži, kteří jsou elegantní i při vaření. Mám to doma jako přes kopírák. Byl takový můj manžel, a je takový i náš syn. Je to v genech. To, že jste elegán vždy a všude, Vám slouží ke cti. Dobrou chuť k obědu, a ať se daří i nadále,“ podpořila politika Alena Klimová.

„Typický soc. demokrat ubytován v chudém domku nad Dunajem za pár set tisíc, v chudé košilce vaří skromný obídek. Ale pozor, aby nezhubnul a znovu nemusel žebráním shánět nějaký obleček, možná i na výlet do Drážďan,“ sarkasticky poznamenal sledující s nickem lachim1380.

„I já vařím v obleku... občas si nasadím i klobouk,“ dodal kapku humoru Novák Róbert.

Na konci ledna bylo informováno o tom, že Pellegrini za cestu vládním speciálem do Německa zřejmě zaplatí částku ve výši 9 904 eur.

Podle ředitelky tiskového odboru Ministerstva vnitra SR Barbory Túrosové byly náklady vzniklé leteckému útvaru ministerstva, tedy ubytování posádky, palivo, letištní poplatky, přeletové a podobně - vyčísleny na přibližně 9 904 eur.

„Ubytování premiérovy ochranky nebylo hrazeno úřadem ochrany ústavních činitelů, resp. ministerstvem vnitra, jak to bývá zvykem. O hrazení ubytování a stravy tehdejšího předsedy vlády nemáme informace,“ dodala Túrosová.

Poslední den roku 2019 Pellegrini odletěl speciálem na vystoupení slovenského tenoristy s drážďanskou operou. Vrátil se druhý den.

„Dostal jsem pozvání od našeho špičkového tenoristy, který mě spolu s drážďanskou operou pozvali na závěrečný koncert, který byl přenášen v přímém přenosu v německé televizi. Nešlo o tajnou návštěvu ani soukromý výlet. Považoval jsem za docela vhodné podpořit jako předseda vlády takovou významnou událost,“ reagoval Pellegrini.