Matovič potvrdil, že uniklá opatření jsou pravdivá. U občanů mu chybí odpovědnost

Dokument o nových protipandemických opatřeních, který unikl do médií, je z velmi velké části pravdivý. V diskusním pořadu TA3 V politice to potvrdil slovenský premiér Igor Matovič. Opatření se prý už moc zpřísnit nemohou, premiér opětovně vyzval občany, aby byli odpovědní.

Podle Matoviče je mimořádné zasedání vlády naplánované na neděli dopoledne a tam by měli přijmout několik usnesení. Premiér si myslí, že pokud by lidé dodržovali alespoň základní opatření jako odstup, mytí rukou či roušky, situace na Slovensku by nebyla tak špatná.

Předseda slovenské vlády stále tvrdí, že když se loni testovalo plošně, tak počet nakažených klesl.

„Od začátku prosince počet pacientů v nemocnicích stoupá,“ zdůraznil premiér.

Podle jeho slov neklesají počty lidí ani potom, co začal platit covid automat.

Za problematickou Matovič označil i britskou mutaci onemocnění.

Podle premiéra lidé považují testování za bezpečné a jen nízké procento lidí uvedlo, že by se mohli nakazit při testování. Odkazoval přitom na průzkum.

Za problém politik označil lidi, kteří nedodržují opatření. Slovensko má podle něj smůlu i v tom, že velké množství lidí nemůže pracovat z domu a musí chodit do práce, čímž se zvyšuje mobilita.

„Ministr zdravotnictví Marek Krajčí stál od začátku za záchranou zdraví a života, a proto za ním stojím,“ pronesl Matovič.

Krajčí podle něj chrání zdravotnictví před finančními skupinami, a proto mu nadále důvěřuje. Zdůraznil, že Krajčí byl od začátku za zpřísnění opatření, ale „SaS to blokovala, sabotovala a nekupovala testy“.

Pokud by bylo rozhodnutí o pořadí očkování proti novému koronaviru na ramenech premiéra, řídil by se „čistě pouze věkem a nemocností“. Tvrdí, že má jiný názor než konzilium odborníků, ale respektuje jejich rozhodnutí.

Matovič opět zopakoval, že bude pro nákup ruské vakcíny Sputnik V, považuje to za povinnost státu.

V souvislosti se setkáním tří nejvyšších ústavních činitelů řekl, že by prezidentku Zuzanu Čaputovou poprosil, aby přestala činit vzkazy přes média. Zároveň si myslí, že takové vzkazy již do budoucna nebudou. Hlava státu ho podle něj nevyzvala k tomu, aby předal řízení pandemie někomu jinému.

„Nic takového tam nezaznělo, k ničemu takovému mě nevyzvala,“ podotkl.