Dokázala by se Čaputová dohodnout s Putinem o vakcíně jako Zeman? Sotva

„Neumím si představit, že by se s Putinem uměla takto dohodnout ‚naše‘ prezidentka,“ napsala Belousovová.

K tomuto názoru autorka statusu uvedla i důvody.

„Po těch jedovatých vyjádřeních o Rusku jako hrozbě a podobných demonstracích věrnosti americkým tutorům a jejich ‚hodnotám‘, by se na podobný krok nedohodlala asi ani tehdy, kdyby na tom závisla budoucnost národa,“ podotkla.

Dodala, že její poradci by jí to ani nedovolili.

„No jsem ráda, že Sputnik bude alespoň v Česku. V případě potřeby bude kam se jít dát očkovat,“ konstatovala bývalá poslankyně NR SR.

Slováci k tématu možnosti dodávek vakcíny z Ruska nebyli lhostejní a právě kvůli tomu cupovali prezidentku sousední země.

„Pokud bude ona prezidentka, Putin nám nedodá vakcíny. Ji komanduje Amerika,“ zareagovala Ľubomíra Odrobiňáková.

„Tak prosím pana prezidenta Putina, aby poslal do Čech více. Zajdu tam,“ avizovala svůj plán Zuzi FI Ferencová.

„Vždyť paní Zuzka se přece vyjádřila, že chce, abychom byli krajinou, kde se lidé nebudou bát umírat…Zřejmě chce pro nás to nejlepší,“ vyslovila se Erika Štitnická.

„Myslím, že ta ‚naše‘ prezidentka, by to asi nezvládla. To by musela být alespoň takový patriot a dokázat hájit zájmy svého lidu, své země a bojovat za to všechno a vybojovat pro náš národ, naše zdraví, důstojný život, pro zemi alespoň tolik, jako prezident Zeman pro ten svůj,“ vyjádřila se k situaci Zuzana Brádyová.

„Budu nyní velmi expresivní, ale zde jednoznačně platí: ‚Vys* ali jsme se na Východ a ho*no přišlo ze Západu‘. Dnes vystoupí paní skládková v televizi. Budu v očekávání, co jí moudří rádcové nakázali, aby nám sdělila a byla opět za pěknou. Doufám, že bude mít opět hezké šaty, když náš císař je již nahý,“ okomentovala stav věcí Luba Gajdosova Zahumenska.

Včera Miloš Zeman sdělil, že má od ruského prezidenta Vladimira Putina přislíbené dodávky ruské vakcíny Sputnik V. To uvedl ve vysílání televize CNN Prima News.

Český prezident řekl, že ruskému prezidentovi odeslal dopis, v němž požádal po dohodě s předsedou vlády Andrejem Babišem o vakcínu Sputnik V.

„Pokud jsem správně informován, tak této žádosti bude vyhověno. Budeme ale samozřejmě potřebovat tu certifikaci,“ citovala Prima slova Zemana s tím, že prý by mu „úplně stačila certifikace SÚKLu“.

Prezident se ve svém hodnocení ruské vakcíny rozchází mimo jiné s ministrem zdravotnictví Janem Blatným. Ten zmínil, že o použití ruské vakcíny v zemi bude přemýšlet až poté, co tato látka bude schválena Evropskou lékovou agenturou.