Média: Slovensko pošle speciál do Ruska. Měl by jim přivézt Sputnik V

„Toto bude velký týden. Dvě velká rozhodnutí, které Slovensko výrazně změní,“ uvedl premiér Igor Matovič na své stránce na sociální síti.

Sever Pravda podotýká, že jedno z těchto rozhodnutí by se mělo týkat právě ruské vakcíny.

Matovič před časem ohlásil, že vyjednal dodávku ruské vakcíny na Slovensko, přičemž říkal, že do léta by měly dorazit dva miliony vakcín. Jejich nákup chtěl prosadit i ve vládě, ale tam to zablokovala Veronika Remišová ze strany Za lidi.

Sever Pravda upozorňuje na to, že vakcína není registrována v Evropské unii a tak brzy ani vzhledem k délce tohoto procesu nebude.

Slovenští odborníci doporučují počkat na registraci, ale připouštějí, že pokud by se očkování dělalo v rámci klinické studie, mohly by se očkovat i statisíce lidí.

Podle Matoviče bude očkování touto vakcínou výlučně na dobrovolnosti. Na souhlas s dovozem vakcíny nepotřebuje Matovič souhlas vlády, stačí rozhodnutí ministra zdravotnictví Marka Krajčího.

Šéf opoziční strany Směr Robert Fico tvrdí, že Matovič sice jednal o dodávce vakcín, ale není šance, že by dokázal sehnat dva miliony kusů, jak sliboval. Debatu o Sputniku považuje za bublinu a zahrál i ruskou kartou, když uvedl, že problém jeho dovozu je v tom, že jde o ruskou vakcínu, ne americkou.

K problematice ruské vakcíny Sputnik V se vyjádřil i virolog Boris Klempa v pořadu Jde o pravdu. Klinická studie účinnosti ruské vakcíny Sputnik V je podle něj nezbytná.

„Neměli bychom akceptovat vakcínu, která neprošla schvalováním v Evropské lékové agentuře,“ podotkl.

Danko věděl o speciálu dřív

O dovozu ruských vakcín na Slovensko koncem minulého týdne mluvil i šéf SNS Andrej Danko, který Matoviče za takové rozhodnutí pochválil. Uvedl, že SNS před třemi týdny vyzývala, aby Sputnik V objednal.

Danko se vyjádřil, že letadlo by pro protikoronavirovou vakcínu z Ruska mělo letět už příští týden.

„Říkám to s plnou odpovědností a vyzývám předsedu vlády, že pokud letí letadlo do Moskvy, měl by přinést Slovákům i lék,“ doplnil šéf SNS s tím, že jde o triazavirin.

Lídr SNS vnímá jako obrovský úspěch, „že ho Matovič poslechl a Sputnik objednal“.

Přitom samotný Danko se očkovat neplánuje. Vyjádřil se tak nedávno v pořadu Na tělo plus televize Markíza. Na otázku moderátora, zda by si v případě očkování zvolil jen vakcínu Sputnik V, politik reagoval, že by si „nejraději nedal nic“.

„Vyhýbám se i testování i očkování,“ odpověděl Danko s tím, že se cítí v kondici a bere vitamíny.