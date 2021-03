Slovenský letecký most do Ruska? Mezi Bratislavou a Moskvou letají nákladní letadla

Na portálu www.flighradar24.com je možné sledovat let stroj slovenského letectva C-27 Spartan, který podle informací portálu odstartoval v 15:40 moskevského času z letiště na severu Moskvy. Směřuje na Slovensko. Jeho let je na portálu možné sledovat pod označením SQF102.

SQF102

Současně s tím je na tomto portálu možné sledovat let stroje slovenského letectva, který nese označení SQF101. Jedná se o ještě jeden stroj C-27 Spartan. Ten ale v současné době směřuje do Ruska. Podle informací portálu odstartoval v 12:57 místního času z letiště u Bratislavy.

SQF101

Sputnik V na Slovensku

Slovenská média spekulují, že letouny by mohly mít na své palubě ruskou vakcínu Sputnik V. Koncem minulého týdne se na téma ruské vakcíny na Slovensku vyjádřil předseda SNS Andrej Danko. Ten uvedl, že pro Sputnik V by měla být odeslána slovenská letadla v průběhu tohoto týdne.

„Říkám to s plnou odpovědností a vyzývám předsedu vlády, že pokud letí letadlo do Moskvy, měl by přinést Slovákům i lék,“ prohlásil šéf SNS s tím, že kromě Sputniku V by se mělo jednat také o lék triazavirin.

Předseda vlády Igor Matovič před několika hodinami na svém Facebooku zveřejnil zprávu, že tento týden ho čekají dvě velká rozhodnutí, „která Slovensko změní“.

„Toto bude velký týden. Dvě velká rozhodnutí, které Slovensko výrazně změní,“ uvedl premiér Igor Matovič.

Před několika minutami Matovič publikoval nový status, kde říká, že „na životech záleží“.

„NA ŽIVOTOCH ZÁLEŽÍ. (dnes o 17:30 na letisku Košice),” napsal na svém Facebooku.