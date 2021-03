Že by jim to nevadilo? Od středy 3. března budou v terénu i policisté v civilním oděvu

Doposud byly do kontrol opatření zapojeny zejména uniformované složky, tedy policisté pořádkoví, dopravní, železniční policie a na hranicích i členové cizinecké policie.

„Z taktického hlediska přesné počty a časy kontrol uvádět nebudeme, můžeme však veřejnost ujistit, že své úkoly plníme zodpovědně a s maximálním nasazením,“ uvedla. Do služeb s policisty budou nadále nasazování i příslušníci Ozbrojených sil SR.

Policisté se při kontrolách zaměří především na místa se zvýšenou koncentrací osob, jako jsou lyžařská střediska, nákupní střediska, železniční stanice, nástupiště, potraviny, drogerie, zásilkový či odběrná místa.

Kontrolovat budou dodržování zákazu vycházení na hlavních silničních tazích a na hranicích okresů se špatnou, respektive zhoršenou epidemických situací. Jde zejména o dálnice a silnice pro motorová vozidla I. a II. třídy. Policie se také zaměří na opodstatněnost pohybu osob v době zákazu vycházení, respektive na účel cesty.

Dotyčné kroky jsou spojeny s tím, že od 3. března se mění podmínky zákazu vycházení. Od 20.00 do 1.00 h budou pravidla přísnější. V daném čase budou zakázány například jakékoliv nákupy či využívání služeb. Ti, kterým povaha práce neumožňuje pracovat z domu, budou potřebovat potvrzení od zaměstnavatele s určením pracovní doby a místa výkonu práce. Od 1.00 h do 5.00 h zákaz vycházení neplatí. Vyplývá to z usnesení, které přijala v neděli (28. 2.) vláda s platností do 19. března.

„Od středy 3. března budou dohlížet v terénu mimo policistů ve služebním stejnokroji i policisté v civilním oděvu. Jsme přesvědčeni, že už i policisté a vojáci mají této vlády plné zuby. Co si myslíte vy?“ dotazuje se politik na svém facebookovém profilu.

Lidé zareagovali na jeho otázku různě.

„Pomaličku již budeme jako v Severní Koreji samá diktatura od této vlády,“ napsal Ladislav Horváth.

„A budou mít respirátory a potvrzení o negativním testu. ????,“ ptá se Stanislav Hájíček.

„Může se alespoň rodinný příslušník policistů a těch v civilu ozvat a napsat svůj názor,“ vyzvala Daniela Furgaláková.