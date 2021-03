Někteří politici na Slovensku označili Sputnik V za kamikadze. Jiní i přes svou kritiku zvolí právě ruskou vakcínu

Lidé na Slovensku si zaslouží evropský standard. Místo toho nám Igor Matovič už rok nabízí nevkusnou estrádu a experimenty. Výsledky jsou hmatatelné – umírá u nás nejvíce lidí na milion obyvatel na světě a nemocnice kolabují,“ uvedl na začátek Šimečka.

„Po fiasku s plošným testováním tu máme Sputnik. Vakcínu, o jejíž registraci Rusko dodnes nepožádalo. Nejasný očkovací plán (podle věku a rizika), není lepší využití registrované vakcíny AstraZeneca (a její získání od zemí, které s ní nestíhají očkovat), ne reálně vynucovaným opatřením, na které stále více unavených lidí už kašle,“ napsal.

„A ještě i toto uděláme tak Matovičovsky. Potají v noci pošleme vojenské letadlo do Ruska, aby premiér mohl psát tajemné statusy. V celém příběhu ještě figuruje i Andrej Danko. Fakt potom vypadáme jako nějaký bizarní diktátorský pidistátík,“ poznamenal europoslanec.

Na druhou stranu uznal, že mu nevadí, že vláda nakoupila Sputnik.

„A nemám problém nechat se jím očkovat – v momentě, kdy bude vakcína řádně schválena Evropskou lékovou agenturou,“ podotkl.

„Pokud se do toho pustíme dříve, hrozí, že do očkování vneseme nový chaos a nedůvěru. Budou dvě kategorie občanů – ty s registrovanou vakcínou, a ty se Sputnikem. O něm dnes jednoduše nemáme dostatek dat. Ale to Igoru Matovičovi nevadí. Jemu jde o jeho divadlo,“ uzavřel.

Nenávist vůči všemu, co je ruské

Slováci na postoj Šimečky zareagovali po svém.

„Pan Šimečka je člověk, který má v sobě zakořeněnou patologickou nenávist vůči všemu, co je ruské, ale možná ta nenávist není zakořeněna, možná je koupena, kdoví. V každém případě patří mezi lidi, kteří vytvářejí nepřítele tam, kde není. Ale to je zcela běžné pro představitele této progresivní půl. strany. Budeme tak strašně progresivní všichni, že za chvíli budeme zase lézt po stromech dle vašeho uvažování. Je načase se zamyslet nad tím, zda tento druh pokrokového myšlení není slepá ulička v evoluci lidského myšlení,“ zareagoval Ľubomír Richter.

„Šimečko, nemám rád Putinův režim, ale EU jednoznačně selhala v nákupu vakcín, kvůli čemuž umírají lidé v celé Evropě ... kdyby neselhali, byli bychom tam teď jako Izrael nebo Britové, neslyšel jsem, aby někdo z představitelů EU vyvodil vůči tomu odpovědnost, hlavně, že do Krajčího neustále bušíte s odstoupením .... buďte alespoň ticho, když EU selhala,“ vyslovil se uživatel se jménem miky Nm.

Od sledujících zazněla i spousta otázek.

„P. Šimečko, když Sputnik zachrání na Slovensku alespoň jeden život, poděkujete Rusům, nebo Vám to vaše politická ideologie a nenávist nedovolí ...?“ ptá se Peter Paliesek.

„P. Šimečko, proč EU spí??? Sputnik schválilo již cca 40 států, proč není ‚dobrý‘ pro obyvatele EU? Proč EU není aktivní a nevyvolá jako první jednání s ruskou stranou? Zkuste jednoduše odpovědět proč?“ dotazuje se Petr Suri.

Sputnik kupovaly země, které jsou velmi rozvinuté

Stranou stát v této záležitosti nezůstala ani poslankyně EP za SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová.

„Jsem ráda, že kamikadze SPUTNIK, kterou se tato vláda a zejména Matovič diskvalifikovali ze skupiny odpovědných EU členů, nemůže být žádným způsobem spojována s mým jménem,“ uvedla na svém facebookovém profilu.

„Status o ničem vedoucí. Co dělá EU, aby šlo tempo očkování podle plánu?! Ta ruská vakcína je kvalitní minimálně tak jako Pfizer nebo ASTRAZENECA. Akorát má jednu chybu, že je z Ruska... A to je asi pro EU špatný politický směr,“ uvedl ke statusu Nicholsonové Ladislav LK Kremničan.

„Nikoho nediskvalifikovali...ale EU na nás trošku kašle...ja vím že jsme pro EU orientovaní, ale za takovou cenu...“ napsala Karin Valentini.

„Tato geopolitická retardace je fakt ubohá a směšná... Nemusím Igora, ale musím se ho zastat v tom, že Sputnik je zcela v pořádku, protože si ho kupovaly země, které jsou velmi rozvinuté a zjevně netrpí mentální poruchou jako vysoce postavené hlavičky v EP, když si myslí, že Rusko dělá všechno špatně, což je absolutně z cesty to nyní takto vnímat“ zdůraznil Martin Růžička.