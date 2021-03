Stačí, když zachrání aspoň jeden život. Slovenská lékařská komora použití vakcíny Sputnik V uvítala

Prezident lékařské slovenské komory Marian Kollár prohlásil, že vakcína je jediným možným řešením a jedinou cestou, jak se z tohoto pekla dostat. Zdůraznil, že jako lékař se nedívá na to, odkud vakcína pochází, ale na to, zda je účinná.

O použití ruské vakcíny komoru přesvědčil nedostatek ostatních vakcín a kritická situace, v níž se pacienti ocitli. Kollár považuje vakcínu za správný krok, pokud zachrání byť jen jeden lidský život. Připomněl, že každý pacient, který jakoukoliv vakcínu dostane, musí být informován o možných rizicích.

Komora připomněla, že očkování spadá do gesce Ministerstva zdravotnictví SR. Jelikož Sputnik V je neregistrovaným lékem, podle komory se bude muset upravit legislativa tak, aby se i tato vakcína mohla používat těmi, kteří ji chtějí používat. Doplnil, že v nejnovějších vládních opatřeních se nenachází „nic průlomového“.

Podle komory tato opatření přicházejí pozdě a jejich uvedení do praxe se zbytečně natahuje. Kollár poznamenal, že není jasné, kdo má co zabezpečit a kontrolovat. Navíc je považuje za málo adresné.

Celkovou situaci v souvislosti s pandemií nového koronaviru mohou podle něj zlepšit jen jasné a cílené organizační opatření, která dokáží odlehčit přetížený zdravotnický systém. Poznamenal, že nad pandemií se dá zvítězit ještě před zdravotnickými zařízeními, a nikoliv množstvím plicních ventilací. Opatření pro ambulantní sféru jsou podle SLK dost problematická. Za riziková je považuje z důvodu, že pravděpodobně zvýší administrativu v této sféře. Komora podle Kollára naopak navrhla snížit administrativní úkoly na nejnižší úroveň.

Mluvit by se podle lékařské komory mělo více i o kontrole hranic. Není jasné, jak se bude postupovat vůči lidem, kteří se budou vracet z exotických zemí, neboť eKaranténa by měla být zavedena do konce dubna. Rovněž podle komory nejsou známé podrobnosti kolem avizovaného covidového příspěvku.

Kollár by viděl smysl v posílení pravomocí samospráv, vzniknout by podle komory měly lokální pandemické komise. Za klíčové také považuje trasování kontaktů, v němž stejně vidí úlohu samospráv. Lékaři lidi vyzývají, aby dodržovali disciplínu a opatření.

Dnes slovenský ministr zdravotnictví SR Marek Krajčí oficiálně povolil používání vakcíny Sputnik V na Slovensku. Podepsal žádost o použití neregistrovaného přípravku. Dokument zveřejnili na stránce resortu zdravotnictví.

Z dokumentu, který je k dispozici na stránkách resortu zdravotnictví, vyplývá, že Krajčí dal zatím povolení k použití vakcíny v množství 200 tisíc. Tyto dávky už jsou na Slovensku. Platí to do konce srpna.

„Za léčbu neregistrovaným lékem přebírá plnou zodpovědnost ošetřující lékař,“ bylo uvedeno v dokumentu.

Slovenská armádní letadla včera z Ruska přivezla první dodávky vakcíny Sputnik V. Předseda vlády Igor Matovič uvedl, že s Ruskem je domluvena dodávka dvou milionů dávek, což zemi umožní zrychlit vakcinaci o 40 %.