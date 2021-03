Slovenský kabinet praská ve švech. Předsedkyně koaliční strany obvinila Matoviče, že chce spolupracovat s fašisty

Politická krize spojená s dodávkami ruské vakcíny Sputnik V na Slovensko stále není zažehnána. Poté, co nejmenší koaliční strany, tj. Za lidi a SaS, začaly požadovat rekonstrukci vlády a nevylučovaly rozpad koalice, ministr obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) naznačil, že by jeho strana mohla pokračovat vládnout v rámci menšinového kabinetu.

To se ovšem nezamlouvá Veronice Remišové. OĽaNO je podle ní ochotno vládnout s opozicí i s „fašisty“, kterými nejspíše označila kotlebovce z ĽSNS, jen aby se udrželo u moci.

„Na většinu v parlamentu potřebují 76 hlasů. Namísto sebereflexe ukazují, že jim jde jen o moc. Toto je velké zklamání,“ řekla ve vysílání rádia Expres v pořadu Braňo Závodský naživo.

„Předčasné volby by přivedly tuto zemi do katastrofy, proto žádáme sebereflexi vládní koalice. O její konkrétní podobě mluvíme s našimi partnery. Pouze tak je šance, že dojde ke změnám,“ konstatovala Remišová.

Zároveň místopředsedkyně odmítla předčasné volby. Podle ní by byly pro zemi katastrofou.

Proti jejím slovům se ohradil sám Naď, který vyzval Remišovou, aby neposlouchala dalšího místopředsedu vlády, šéfa SaS Richarda Sulíka. Ten se podle ministra obrany rozhodl „rozbít další vládu“. Menšinový kabinet je podle Nadě legitimní v případě, že ostatní koaliční strany odejdou.

„Když se dva nejmenší koaliční partneři rozhodnou, že chtějí mermomocí odejít, tak nám zůstane jen to, abychom to akceptovali. Nemůžeme je přece svázat. Předčasné volby nedopustíme. Ale co to má společného s podporou fašistů v parlamentu pro zodpovědnou vládu, která zůstane zodpovědně plnit svůj program a slib voličům?“ uvedl ministr obrany.

Vyzval své koaliční partnery, aby se proto při hlasování v parlamentu postavili „za lidi“, a ne za oligarchy. V tomto případě nebudou podle něj nutné hlasy „HlasoSměru“ a fašistů.

Je to divadlo, tvrdí Pellegrini

Naopak vůči krizi ve slovenské vládě zůstává skeptický bývalý premiér za Směr a nynější předseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini. Podle něj má současná krize pouze odvrátit pozornost obyvatel od špatné situace na Slovensku.

„Toto celé je jen jedno velké divadlo, které ve skutečnosti nezpůsobí nic,“ zdůraznil expremiér.

Dále Pellegrini uvedl, že se jeho straně podařilo shromáždit 200 tisíc podpisů pro vyhlášení referenda o předčasných volbách na Slovensku.

Podle únorového průzkumu agentury Focus by 23 % lidí volilo stranu Hlas-SD. Na druhém místě je strana SaS s 12,9 %, následuje koalice OLANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA s 10,4 %. Na čtvrtém místě je strana Směr-SD s 9,2 %. Strany Za lidi a Sme rodina by pouze těsně překonaly pětiprocentní hranici pro vstup do parlamentu a umístily se tak za kotlebovci, kteří mají podporu u 6,6 % dotázaných, i mimoparlamentním Progresivním Slovenskem, které by volilo 6,7 % lidí.