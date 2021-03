Premiér Matovič o vakcíně proti koronaviru: Sputnik V do Ruska neodletí. A ani bych to nedovolil

Na Slovensku je stále dusno. Když tamní premiér Igor Matovič „na vlastní pěst“ objednal dva miliony vakcín ruské vakcíny proti koronaviru Sputnik V, vyvolal skandál. Když Rusko vidělo, co se kvůli jeho vakcíně v této evropské zemi děje, nabídlo se, že ji Slováci mohou bez sankcí vrátit. A bylo ticho. Matovič tak nyní promluvil o tom, co bude dál.

Premiér SR Igor Matovič před pár dny nabídl svým kolegům, kteří se vymezovali proti nákupu ruské vakcíny, možnost, že Sputnik V vrátí zpět do Ruska bez jakýchkoliv sankcí. Sami Rusové to totiž Slovákům navrhli, když viděli, co se v zemi kvůli jejich vakcíně děje.

Nicméně, politici v němém úžasu zamrzli, neboť, kdyby na to přistoupili, byl by to přece pro lidi signál, že jsou vůči Rusku předpojatí. Následující den tak změnili rétoriku a tvrdili, že nejen Sputnik V, ale „problémem je celkově premiér a jeho chování, nedá se to s ním, do funkce nedospěl“ a podobně.

Ať je tedy Matovič, jaký je, chtěl zajistit Slovákům další vakcínu, kterou si prý navíc sami přáli, a jen ochránit životy lidí ve své zemi. Lidé si navíc už zřejmě stihli udělat obrázek o tom, kdo vlastně využívá hybridní zbraně a trvá na geopolitických válkách…

Nakonec se tak Matovič na svém Facebooku vyslovil k tomu, co tedy s ruskou vakcínou bude. Podle jeho slov očkovací látka zpět do Ruska neodletí. A vypadá to, že „síně hanby“ zřejmě poputují ti největší křiklouni, jako je Richard Sulík (SaS) a Veronika Remišová (Za lidi).

„Sputnik do Ruska neodletí. To bylo křiku… Za 2 miliony vakcín, které zachrání tisíce životů! „Hybridní válka Ruska“, „Geopolitická zbraň Ruska“, „Putinův poskok“ a všechny možné bludy o „Síni hanby“… A když Rusové nabídli, že ho můžeme bez sankcí vrátit… Najednou ticho. Hrobové. Takže Sputnik do Ruska zpět nepoletí a bude zachraňovat životy na Slovensku. A pravdu? A nikdy bych ho vrátit ani nedovolil. Nikdy,“ napsal Matovič na sociální síti a přidal hashtag #OdvážněUpřímněProLidi.

V neposlední řadě také zdůraznil, že i když Slovensko pevnou součástí EU, nemůže přece odmítnout záchranu tamních lidí kvalitní vakcínou jen proto, že je vyrobená v Rusku. „Nejsem vrah,“ ukončil svá slova.

Vypadá to tedy, že tentokrát z tohoto „boje o vakcínu“ vychází jako vítěz Matovič. A i když premiér dělá mnoho věcí zbrkle, tentokrát mu zřejmě štěstí přálo.

Ruská vakcína proti koronaviru

Dne 11. srpna 2020 Rusko jako první země na světě zaregistrovalo vakcínu proti covidu-19 vyvinutou v Ústavu epidemiologického a mikrobiologického výzkumu Nikolaje Gamaleji ve spolupráci s Ruským fondem přímých investic a Ministerstvem obrany. Vakcína dostala název Sputnik V.

Bezpečnost vakcíny byla potvrzena ve studii, která se skládala ze dvou fází a zahrnovala 38 dobrovolníků. Bylo zjištěno, že všichni ti, kteří vakcínu dostali, si vyvinuli imunitu vůči infekci. Ředitel Ústavu N. F. Gamaleji Alexandr Ginzburg uvedl, že používání vakcíny mezi občany bude povoleno po třetí fázi výzkumu přípravku. O vakcínu už projevilo zájem hodně jiných zemí, podle ruského ministra zdravotnictví musí být však nejdříve vyrobeno dost dávek pro vnitřní trh. Jako první získají možnost naočkovat se ti, kdo pracují s nemocnými covidem-19 a lidmi z rizikových skupin. Hromadné očkování v Rusku začalo ve druhém prosincovém týdnu.

Podle informací ze Státního rejstříku léčiv se přípravek vyrábí v podobě roztoku pro nitrosvalovou aplikaci. Očkování se provádí ve dvou etapách: nejdříve složkou I a o tři týdny později složkou II. Jak oznámili na ruském ministerstvu zdravotnictví, toto dvojnásobné schéma umožní vytvořit dlouhodobou imunitu až na dva roky.

Připomeňme, že ruský Sputnik V již byl registrován také v Rusku, Bělorusku, Argentině, Bolívii, Srbsku, Alžírsku, Palestině, Venezuele, Paraguayi, Turkmenistánu, Maďarsku, Spojených arabských emirátech, Íránu, Guinejské republice, Tunisku, Arménii, Mexiku, Nikaragui, Republice srbské (subjekt Bosny a Hercegoviny), Libanonu, Myanmaru, Pákistánu, Mongolsku, Bahrajnu, Černé Hoře, Svatém Vincenci a Grenadinách, Kazachstánu, Uzbekistánu, Gabonu, San Marinu, Ghaně, Sýrii, Kyrgyzstánu, Guyaně, Egyptě, Guatemale, Moldavsku, Hondurasu, Slovensku, Angole, Džibutsku, Republice Kongo, Srí Lance, Laosu a Iráku.

Celkový počet obyvatel ve 45 zemích, v nichž je vakcína Sputnik V registrována, přesahuje 1,2 miliardy.

V současné chvíli navíc Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) zahájila expertizu registrační dokumentace k dané vakcíně. U léčiva se kontroluje shoda s normami EU ohledně účinnosti a kvality.