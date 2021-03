Anonymní osoby vyhrožují slovenské vládě a prezidentce. SIS zjišťuje, zda se nejedná o možný teroristický útok

Slovenská televize JOJ oznámila, že má k dispozici výhružný dopis, ve kterém anonymní osoby žádají demisi vlády a hrozí, že poškodí budovy nebo vyhodí do vzduchu auta. Kabinet vyzývají k odchodu, a to v termínu do 31. března a tvrdí, že nebudou vyjednávat. Výhružným psaním se zabývá kromě policie i Slovenská informační služba (SIS).