Sulík mi vulgárně nadával, svěřil se Matovič. Rozložil by i vládu Matky Terezy

Konflikt způsobený Matovičovým rozhodnutím objednat ruskou vakcínu Sputnik V se stále vyhrocuje. V médiích se dokonce objevila informace, že ve středu na zasedání vlády Sulík Matovičovi sprostě nadával. Premiér tyto spekulace potvrdil.

„Poslední jednání vlády (ve středu, pozn. red.) skončilo velmi tragicky, kdy mi Sulík vulgárně vynadal před všemi ministry a zaměstnanci Úřadu vlády SR. Tři dny jsem nevystupoval, až teď,“ řekl Matovič.

Premiér nadále trvá na tom, že hlavní příčinou současné krize je Sputnik V. Jeho koaliční partneři z řad SaS a Za lidi však tvrdí, že jim jde o styl, jakým Matovič řídí vládu. Očkování Sputnikem V bez schválení Evropskou lékovou agenturou (EMA) odmítají.

Matovič se postavil i proti kritice, že ruskou vakcínu odjel vítat na letiště v Košicích. Tvrdí, že není sám, kdo vítá nové dávky vakcín.

„Jiné vakcíny vítala paní prezidentka, když se nechala veřejně očkovat, když přišel Pfizer. Já jsem si ‚dovolil‘ přivítat miliony dávek vakcíny Sputnik V, které zachrání životy, tak jsem podle nich spáchal smrtelný hřích,“ prohlásil premiér.

„Sulík by rozbil i vládu, kterou by vedla Matka Tereza. Stačil by na to rok a o rok později by ji zase rozbil. V případě SaS se obávám, že ji rozbije bez jakýchkoliv ohledů, co tu předvádí pan Sulík. Vláda mafie zde pak přijede na bílém koni a budou zde vládnout 20 let,“ varoval Matovič.

Matovič proto obvinil Sulíka z toho, že hledá záminku k rozbití vlády tak, jako před deseti lety rozbil vládu Ivety Radičové. Odvolat ho ovšem nehodlá, neboť by v takovém případě „udělal všechno, aby po pár týdnech povalil celou vládu“. Podle něj se Sulík snaží vyvolat předčasné volby a snaží se o tom přesvědčit ostatní poslance.

Proti premiérovým slovům se brzy po rozhovoru ohradil sám Sulík. Matoviče obvinil ze lži. Předčasné volby údajně nechce, ale usiluje o rekonstrukci vlády.

„Potřebujeme rekonstrukci vlády na základě toho, jak je složená NR SR. O nic jiného mi nejde, nemám důvod přemlouvat na předčasné volby a ani jsem to nedělal. Píšu to, protože jsem si to právě vyslechl z úst premiéra a takové lži prostě nemůžu nechat nepovšimnuty,“ napsal Sulík na Facebooku.

O rekonstrukci vlády dříve mluvila i předsedkyně koaliční strany Za lidi Veronika Remišová. Předčasné volby označila za katastrofu pro zemi.

Podle únorového průzkumu agentury Focus by 23 % lidí volilo stranu Hlas-SD. Na druhém místě je strana SaS s 12,9 %, následuje koalice OLANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA s 10,4 %. Na čtvrtém místě je strana Směr-SD s 9,2 %. Strany Za lidi a Sme rodina by pouze těsně překonaly pětiprocentní hranici pro vstup do parlamentu a umístily se tak za kotlebovci, kteří mají podporu u 6,6 % dotázaných, i mimoparlamentním Progresivním Slovenskem, které by volilo 6,7 % lidí.