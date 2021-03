Papež má zájem navštívit Slovensko. Přijal pozvání od prezidentky

Papež František má v úmyslu přijet na Slovensko. V pondělí to oznámil prezidentce Zuzaně Čaputové v reakci na její pozvání z prosince minulého roku.

Informaci přinesl mluvčí prezidentky Martin Strižinec. Slovenskou prezidentku přijal papež ve Vatikánu v prosinci minulého roku.

„Zájem přijet má opravdu upřímný,“ řekla tehdy o pozvání na Slovensko Čaputová.

Na setkání si povídali o aktuální situaci ve světě i na Slovensku. Papež podle prezidentky řekl, že „po krizi nikdy nic nezůstane stejné“. František vzkázal Slovensku, aby bojovalo a vydrželo.

Co se týče prosincové návštěvy, na oficiální návštěvu do Vatikánu vycestovala slovenská hlava státu poprvé. Kromě papeže se Čaputová měla setkat také s emeritním kardinálem Jozefem Tomkem a jednat měla i se státním sekretářem Vatikánu Pietrem Parolinim.

Prezidentku ale na její cestě doprovázel také uznávaný biochemik Pavol Čekan, který během první vlny koronaviru daroval Slovensku PCR testy, a všichni mu děkovali. Později si však vysloužil ostrá slova od premiéra Igora Matoviče, protože kritizoval antigenní testování. Pocty se mu však dostalo ještě větší, a to právě kvůli cestě do Vatikánu. I on spolu s Čaputovou absolvoval audienci u Svatého otce.

Dary od prezidentky

Podle jejích slov ji se Svatým otcem spojuje také přesvědčení, že jedním z nejdůležitějších úkolů, který před námi dnes stojí, je sjednotit naše společnosti, uklidnit lidi, spojit naše země a ukázat, že v dobách opravdového ohrožení dokážeme odložit spory, spolupracovat a vrátit se k základním hodnotám lásky k bližním.

Za zmínku však stojí dary, které slovenská prezidentka přivezla papežovi. Jednalo se o čtyři velké adventní svíce vyrobené v chráněné dílně lidmi ze znevýhodněného prostředí. Ti svíce vyrobili z recyklovaného materiálu, protože je papeži blízké téma klimatických změn. Stejně tak mu darovala obraz Panny Marie, která je patronkou Slovenska. To však nebylo vše. Od slovenských vědců pak Čaputová do Vatikánu přivezla i 10 000 PCR testů na koronavirus. A k neobvyklému daru se vyslovil i její mluvčí Martin Strižinec: „Testy mají sloužit v zařízeních ve Vatikánu, které poskytují přístřešek a lékařskou péči lidem, kteří se ocitli v nelehké životní situaci a většinou nemají vlastní domov.“