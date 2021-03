Na Slovensku začali testovat ruskou vakcínu Sputnik V. Prozatím jen na zvířatech

Předsedkyně Evropské lékové agentury Christa Wirthumerová-Hocheová včera vyzvala členské země, aby neschvalovaly nouzové využití ruské vakcíny Sputnik V. Nevyloučila však, že se v budoucnu bude vakcínou očkovat. Pořád chybí údaje o doposud naočkovaných osobách.

„Sputnik je pod zámkem v mrazničce a čekána to, aby ministerstvo dalo pokyn, komu ho máme rozvést,“ uvedl předseda představenstva Imuna Pharm, a. s. Juraj Kamarás.

Testy v uvedené společnosti mají prokázat neškodnost vakcíny. Proto byla očkovací látka nejprve aplikována zvířatům. Prozatím jich bylo sedm, a každé z nich dostalo jednu lidskou dávku.

Testování na zvířatech je však pouze jedním z testů. Ve skutečnosti je jich mnohem víc. Sputnikem bylo doposud naočkováno pět myší a dvě morčata.

„Každá myš se před testováním zváží,“ uvedl výzkumný pracovník.

„Je přesně vyspecifikované, jaký klinický stav mají mít zvířata, musí splňovat přísná kritéria lékopisu,“ uvádí vedoucí oddělení zabezpečení kvality Dominika Trošanová. „Nesmí klesnout na váze, nesmí uhynout a nesmí mít projevy toxicity,“ uvádí vedoucí výzkumný pracovník Miroslav Ryzner.

„Imuna dělá pouze zkoušky na zvířatech,“ řekl Kamarás.

Státní ústav pro kontrolu léčiv má na starosti prověřit přivezenou šarži. Kontrola by měla pozůstávat z 15 různých zkoušek. Kromě neškodnosti vakcíny budou zkoumat také PH, nebo sterilitu. Jelikož státní ústav nemá dostatek laboratorního vybavení, požádali o pomoc laboratoře v jiných zemích Evropské unie.

„Avšak ne všechny laboratoře pro léky můžou testovat vakcíny, proto přišla zamítavá odpověď. Současně s tím státní ústav plánuje možnosti vykonání částečných kontrol na Slovensku v jiných certifikovaných laboratořích,“ informovala mluvčí Státního ústavu pro kontrolu léčiv Magdaléna Jurkemíková.

V Imune uvedli, že poté, co vešlo ve známost, že ruská vakcína bude uskladněna u nich, čelí náporu hovorů od různých lidí, kteří se chtějí dát naočkovat. Všem zájemcům dávají odmítavou odpověď, že nehledě na to, že patří k poskytovatelům zdravotní péče, očkovat nebudou, a ani to nemají v plánu. „Ten zájem je enormní, takže všechny prosíme, aby nám nevolali,“ řekl Kamarás.

Sputnik V na Slovensku

První dodávky ruské vakcíny Sputnik V na Slovensku začaly v pondělí, 1. března. Na letišti v Košicích, kde přistálo nákladní letadlo s prvními dávkami, slovenský premiér Igor Matovič oznámil, že Slovensko kupuje vakcínu, aniž by čekalo na schválení její registrace v EU. Podle jeho slov kvůli velmi špatné situaci s covidem-19 v zemi není času nazbyt a Slovensko nemá dostatek dávek vakcín. „Každý den umírají desítky našich spoluobčanů,“ poznamenal.