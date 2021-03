Na Slovensku pokračuje řež o Sputnik V. Premiér Matovič čelí hulvátskému útoku

„Píše mi manžel šéfky ŠUKL Zuzany Baťové, zřejmě jako reakce na předchozí status. Mimořádně vysoká úroveň komunikace,“ uvedl na svém Facebooku Matovič a připojil fotografii zprávy, kterou mu poslal Rado Baťo.

„Moji manželku si do huby neber, ty zbabělé psychopatické hovado,“ stojí ve zprávě, kterou manžel Zuzany Baťové poslal slovenskému předsedovi vlády.

S velkou pravděpodobností se jedná o reakci Rada Baťa na předchozí komunikaci na sociálních sítích.

Rado Baťo, manžel šéfky slovenského SÚKLu, se před několika dny vyjádřil na adresu převážení na Slovensko ruské vakcíny Sputnik V. „Tak kdybyste chtěli vědět, jak se v roce 2021 přepravují biologické látky, které se mají lidem hromadně píchat do těla. V kartonové krabici v nákladním prostoru vojenského letadla,“ napsal 2. března pohoršeně na svých sociálních sítích.

Pod tímto postem vypukla diskuze, které se zúčastnila i státní tajemnice ministerstva zdravotnictví Slovenska Jana Ježíková.

„Rado, respektuji a umím pochopit úplně každý názor. Beru i to, že každý má jinou schopnost prověřit si, co napíše. Proto u někoho uznávám vysokou školu života, u někoho očekávám, že umí použít alespoň Google. Napsat takovou hloupost, že vakcína je v krabici a hrká tam jak skleničky z Ikei je takové… I Google ti ukáže na jedno kliknutí, jaký je storage a handling Sputniku. Je to převážené při -20 stupních. Teplota je monitorována dataloggery vloženými do krabice, která je uvnitř té palety,“ napsala Jana Ježíková v reakci na slova Baťa.

Rado Baťo ostře zareagoval na její komentář: „Obdivuji tvoji drzost se vůbec zapojit do diskuze potom, co tam děláte. Takže zalez, odkud jsi vylezla.“

Na útok Baťa na státní tajemnici Ježíkovou na svých sociálních sítích zase reagoval předseda vlády Igor Matovič.

„Tímto se chci veřejně omluvit státní tajemnici Ministerstva zdravotnictví Janě Ježíkové za mimořádně primitivní slova manžela ředitelky Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Zuzany Baťové. Věřím, že její blízký rodinný vztah se ŽÁDNÝM způsobem neprojeví na postoji SÚKLu k vakcíně Sputnik V,“ napsal na svém Facebooku slovenský premiér.

Testování Sputniku V

Včera bylo informováno, že v Imune Šarišské Michaľany začali testovat ruskou vakcínu Sputnik V. Látka byla nejprve aplikována laboratorním zvířatům. Testování má za úkol zjistit neškodnost dodané vakcíny.

„Sputnik je pod zámkem v mrazničce a čeká na to, aby ministerstvo dalo pokyn, komu ho máme rozvést,“ uvedl předseda představenstva Imuna Pharm, a. s. Juraj Kamarás.