Blaha se rozčílil po skandálu okolo zveřejnění telefonního čísla Igora Matoviče: Je to lidská troska

„Lidé umírají, ekonomika padá a stát je v rozvratu… a předseda vlády Igor Matovič se vyplakává na síti, že mu bývalý Kiskův poradce Rado Baťo nadává do exkrementů. Abych byl přesný – do psychopatických a zbabělých exkrementů,“ píše na svém Facebooku Blaha.

„Když si bude Igor utírat slzy kvůli tomu, jak mu všichni budižkničemové ubližují, připomenul bych mu, jak nadával Andreji Dankovi před parlamentem, když byl v opozici,“ zmínil slovenský poslanec a dodal: „Jak nadával koaličním partnerům do vrahů. Jak je pro něho každý s jiným názorem zloděj a mafián.“

Luboš Blaha takto reaguje na spor, který vznikl na sociálních sítích okolo vakcíny Sputnik V, když si Rado Baťo stěžoval, jak jsou ve 21. století přepravovány lékařské preparáty. Matovič se zastal státní tajemnice slovenského ministerstva zdravotnictví Jany Ježíkové, která Baťovi vyčetla jeho negramotnost. Baťo, který je manželem ředitelky slovenského SÚKLu, na to reagoval slovy, že premiér je „zbabělé psychopatické hovado“.

„Proč se proboha jako premiér potřebuje hádat ještě i s nějakým manželem státní úřednice. Baťo je primitiv, kterých jsou v bratislavské kavárně tuny. (…) A to všechno v čase, kdy přibližně každou čtvrthodinu zemře na Slovensku nějaký člověk na covid. A on řeší Baťa,“ napsal Luboš Blaha.

Spor mezi Rado Batěm a Igorem Matovičem kulminoval tím, že Baťo zveřejnil telefonní číslo na slovenského předsedu vlády.

„Miliony Slováků mají konečně možnost napsat svému drahému premiérovi, co si o něm myslí. Jéjej, to bude šťavnaté. Volat asi nemá smysl – linka je beznadějně obsazená. Velkou otázkou je, jak se teď Igorovi dovolá Tony Blair,“ napsal slovenský poslanec a dodal: „Matovič je lidská troska. Poštval proti sobě celé Slovensko a je jen otázkou času, kdy skončí. Jestli chcete, zavolejte mu, dokud je ještě premiér – možná vám to zvedne.“

„Píše mi manžel šéfky ŠUKL Zuzany Baťové, zřejmě jako reakce na předchozí status. Mimořádně vysoká úroveň komunikace,“ uvedl na svém Facebooku Igor Matovič a připojil fotografii zprávy, kterou mu poslal Rado Baťo. „Moji manželku si do huby neber, ty zbabělé psychopatické hovado,“ stojí ve zprávě, kterou manžel Zuzany Baťové poslal slovenskému předsedovi vlády.

Rado Baťo, manžel šéfky slovenského SÚKLu, se před několika dny vyjádřil na adresu převážení na Slovensko ruské vakcíny Sputnik V. „Tak kdybyste chtěli vědět, jak se v roce 2021 přepravují biologické látky, které se mají lidem hromadně píchat do těla. V kartonové krabici v nákladním prostoru vojenského letadla,“ napsal 2. března pohoršeně na svých sociálních sítích.

Pod tímto postem vypukla diskuze, které se zúčastnila i státní tajemnice ministerstva zdravotnictví Slovenska Jana Ježíková.

„Rado, respektuji a umím pochopit úplně každý názor. Beru i to, že každý má jinou schopnost prověřit si, co napíše. Proto u někoho uznávám vysokou školu života, u někoho očekávám, že umí použít alespoň Google. Napsat takovou hloupost, že vakcína je v krabici a hrká tam jak skleničky z Ikei je takové… I Google ti ukáže na jedno kliknutí, jaký je storage a handling Sputniku. Je to převážené při -20 stupních. Teplota je monitorována dataloggery vloženými do krabice, která je uvnitř té palety,“ napsala Jana Ježíková v reakci na slova Baťa.

Rado Baťo ostře zareagoval na její komentář: „Obdivuji tvoji drzost se vůbec zapojit do diskuze potom, co tam děláte. Takže zalez, odkud jsi vylezla.“

Na útok Baťa na státní tajemnici Ježíkovou na svých sociálních sítích zase reagoval předseda vlády Igor Matovič.

„Tímto se chci veřejně omluvit státní tajemnici Ministerstva zdravotnictví Janě Ježíkové za mimořádně primitivní slova manžela ředitelky Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Zuzany Baťové. Věřím, že její blízký rodinný vztah se ŽÁDNÝM způsobem neprojeví na postoji SÚKLu k vakcíně Sputnik V,“ napsal na svém Facebooku slovenský premiér.