Slovensko: Zvířata, kterým byl aplikován Sputnik V, si vedou dobře

Bezpečnost vakcíny Sputnik V se od pondělí provádí na pěti myších a dvou morčatech.

„Když uhyne jedno zvíře, zkouška se může opakovat, avšak po opakování, když uhyne opět jedno zvíře nebo víc, zkouška definitivně končí,“ upřesnil Ryzner.

Zkouška by měla prověřit vakcínu na přítomnost potenciálně nežádoucích příměsí, které by se omylem mohly do vakcíny dostat při výrobě.

„Děláme testy pro bezpečnost vakcíny a přípravu pro ostatní firmy. Účinnost vakcíny nebudeme testovat my. Další instituce budou dělat například testy sterility a podobné věci. Ty si vyžadují větší objem vakcíny,“ vysvětlil předseda představenstva společnosti Imuna Pharm Juraj Kamarás.

Výsledky testování by pak měl kompletizovat Státní ústav pro kontrolu léčiv.

Společnost, ve které je uskladněná ruská vakcína Sputnik V eviduje enormní zájem o očkování vakcínou.

„Volá nám množství lidí, ale my nejsme schopni jim žádným způsobem vyhovět, protože vše je v rukou ministerstva zdravotnictví. My, samozřejmě, ani očkovat nebudeme. Očkovat budou poskytovatelé zdravotní péče,“ řekl Kamarás.

Společnost celkově obdržela 200 000 kusů vakcín, postačujících pro naočkování 100 000 osob. Uskladněné budou do doby, kdy ministerstvo zdravotnictví nedá pokyny na její distribuci. Slovensko nakoupilo dva miliony dávek vakcíny Sputnik V. Ministr zdravotnictví Marek Krajčí udělil zmíněné vakcíně, která prozatím nebyla registrována v EU, výjimku. Nákup vakcíny vyvolal konflikty ve vládní koalici.