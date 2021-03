Na Slovensku roste napětí: Známe požadavky koaličních stran a rozuzlení je blízko

Ve středu večer probíhá v parlamentu stále koaliční rada, podle Denníku N, který se odvolává na koaliční lídry, se dnes nebude konat ani žádná tisková konference.

Co se týče Richarda Sulíka, ten uvedl, že se k situaci v koalici vyjádří až po dalším jednání vlády. Uvedl to před středečním příchodem do poslaneckého klubu SaS, na němž strana rozhoduje o svém dalším postupu ve vládě. Strana taktéž již nežádá odchod premiéra, ale bude jí stačit odchod ministra zdravotnictví Mareka Krajčího. Uvedl to poslanec Miroslav Žiak reportérce TV Markíza Gabriele Kajtárové.

„Máme požadavky, pokud nebudou naplněny, tak se sebereme a z této vlády odejdeme,“ řekl rázně Kollár.

Za hnutí Jsme rodina představil šéf parlamentu Boris Kollár a Milan Krajniak pět požadavků, se kterými jde Kollár na koaliční radu.

Hnutí má však ambici dovládnout ve čtyřkoalici. Hnutí Jsme rodina nemá žádné personální požadavky. Sociální opatření chtějí schválit ještě na březnové schůzi.

Co se týče požadavků, tak mezi ně patří výplata jednorázové SOS-pomoci pro lidi nejvíce dotčené krizí, uvedl Krajniak první požadavek. Dále jde o odklad splátek úvěrů a energií do 30. června 2021, odklad výkonu exekucí do 30. června 2021, dofinancování kompenzací cestovního ruchu a gastronomie do 100 milionů eur a takzvaný covid balíček: pět respirátorů na osobu neprodleně přes lékárny tak, aby si to člověk mohl vyzvednout.

Vládní strana Za lidi se chce snažit o setrvání ve vládní koalici čtyř stran. Chce však změnu managementu pandemie, aby se řídila vědeckými poznatky a aby se výrazně zlepšila komunikace. Do jednání s partnery jde s konkrétními požadavky, i personálními. Oznámila to předsedkyně strany Veronika Remišová.

Od začátku vládní krize se hovoří o požadavku na odchod ministra zdravotnictví Mareka Krajčího. Koaliční partneři již dříve zmiňovali potřebu změny managementu pandemie.

Koaliční krize na Slovensku

Je to již více než týden, kdy naplno propukla krize mezi koaličními partnery OĽaNO, Jsme rodina, SaS a Za lidi. Krize se vyostřila po nákupu ruské vakcíny Sputnik V, kterou pro zemi zabezpečil premiér Igor Matovič.

Připomeňme, že v rozhovoru pro RTVS předseda vlády potvrdil, že mu ministr hospodářství Richard Sulík (SaS) sprostě nadával. Premiér nadále trvá na tom, že hlavní příčinou současné krize je Sputnik V. Jeho koaliční partneři z řad SaS a Za lidi však tvrdí, že jim jde o styl, jakým Matovič řídí vládu. Očkování Sputnikem V bez schválení Evropskou lékovou agenturou (EMA) odmítají.

Matovič také obvinil ministra Sulíka z toho, že hledá záminku k rozbití vlády tak, jako před deseti lety rozbil vládu Ivety Radičové. Odvolat ho ovšem nehodlá, neboť by v takovém případě „udělal všechno, aby po pár týdnech povalil celou vládu“. Podle něj se Sulík snaží vyvolat předčasné volby a snaží se o tom přesvědčit ostatní poslance.