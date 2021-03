NAKA zadržela šéfa Slovenské informační služby Vladimíra Pčolinského

Uvádí se, že zásah NAKA proběhl se souhlasem prokurátora Úřadu speciální prokuratury. Portál připomíná, že jde o prvního kandidáta aktuální vlády, který skončil v poutech.

Mluvčí Generální prokuratury Slovenské republiky Jana Tökölyová k případu podrobnosti neuvedla.

„K probíhajícím prováděným úkonům se USP nebude vyjadřovat,“ oznámila pro TASR.

Pčolinský se stal šéfem SIS 15. dubna 2020. Na návrh vlády ho do funkce jmenovala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Na postu vystřídal Antona Šafárika, který stál v čele tajné služby od července 2016.

Pčolinského chtěla na postu strana Sme rodina. Při nástupu do funkce zdůraznil, že není blízký člověk premiéra Igora Matoviče (OĽaNO), ani stranický kandidát. Říkal, že odmítá nepotismus z politiky, ačkoli jeho bratr je poslanec Peter Pčolinský a jeho manželka poslankyně Adriana Pčolinská (oba Sme rodina).

Navzdory rodinným vazbám na poslance Národní rady SR se Pčolinský v den jmenování ohradil vůči nepotismu, ale i různým politickým vlivem na zpravodajskou službu. Opozice v této souvislosti hovořila o bezpečnostním riziku, neboť Pčolinský má blízko i k předsedovi parlamentu Borisi Kollárovi, v minulosti byl spojován s organizovaným zločinem.

Vladimír Pčolinský v minulosti působil jako šéf kanceláře ministra vnitra Vladimíra Palka, později i Daniela Lipšice. Byl také předsedou Ústřední volební komise pro volby do orgánů samosprávných krajů. Celé jeho profesní působení však známo není. Dlouho se říkalo, že má blízko i k tajným službám a více osobám z tohoto prostředí. V minulosti se dokonce kvůli tomu objevily spekulace, že byl stále aktivním členem SIS. Pčolinský to sice opakovaně popřel, kdyby však i pro zpravodajské služby pracoval, přiznat by to nemohl.

Hnutí Borise Kollára od voleb usilovalo o „silový resort“. Chtělo ministerstvo obrany či vnitra, ty si ale chtělo ponechat OĽaNO. Sme rodina nakonec dostala SIS, přestože služba patří pod předsedu vlády.

Slovenská informační služba podle zákona získává a vyhodnocuje informace o činnostech, které ohrožují ústavní a demokratické zřízení, celistvost či svrchovanost republiky a také získává a vyhodnocuje informace o činnostech, které ohrožují bezpečnost a hospodářské zájmy země. Dosud měla SIS osm ředitelů.