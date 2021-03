„Někteří gauneři jsou ochotni do vysokých funkcí prosazovat gaunery.“ Generál Šándor okomentoval kauzu Pčolinského

„Nevytváří to vůbec dobrý obraz o Slovensku a ukazuje to, že v bezpečnostně zpravodajském aparátu bohužel dochází na nejvyšších pozicích k systémovým selháním,“ hodnotí zadržení a obvinění ředitele SIS Vladimíra Pčolinského bezpečnostní analytik.

Generál v rozhovoru poznamenal, že obvinění nejvyšších funkcionářů SIS z přijímání úplatků a vynášení informací diskredituje SIS nejen v očích zahraničních spojenců, ale především v očích lidí na Slovensku. Přiznal, že tento systémový problém existuje už dlouho.

„Po změně vlády měli noví představitelé SIS zaručit, že to už není ta služba, která unesla syna prezidenta Michala Kováče. Ukazuje se, že systémový problém tady je dlouhodobě a ti lidé jsou do funkcí dosazování pouze jako kandidáti politických stran. V tajné službě by to ale tak v žádném případě nemělo být, aby tam nebyla tendence za to nějak odměnit,“ poznamenal.

Uvedl dále, že na pozadí zatčení policejních prezidentů Tibora Gašpara, Milana Lučanského či státní tajemnice ministerstva spravedlnosti Moniky Jankovské se ukazuje, že v bezpečnostně zpravodajském aparátu bohužel na nejvyšších pozicích dochází k systémovým selháním.

Na otázku, jestli do obvinění Pčolinského vstoupily nějaké mocenské boje ve zpravodajsko-bezpečnostní komunitě, dotyčný souhlasil, že částečně je to nějaké „vyrovnávání si účtů mezi novou garniturou a tou starší“.

„Možná je to také částečně tím, že bývalá garnitura, která ta svinstva viděla, ale mlčela, se dnes snaží jednat. Celkově je systém znejistělý výpověďmi kajícníků, a tito lidé mohou být nějakou prodlouženou rukou ve vnitřním boji v policii,“ uvedl s tím, že podle něj policie není jednolitá parta lidí, ale jsou tam vždy skupiny lidí, kteří byli předtím s někým propojení a favorizováni a nyní jsou odstavování na druhou kolej.

„Celkově je to nešťastná věc, a pokud se Slovensku nepodaří personálně stabilizovat své instituce tak, aby vedly SIS a Policii Slovenské republiky a nikoliv SIS a policii Matoviče, či jiného premiéra, tak to bude problém vždy,“ prohlásil Šándor a označil to za zásadní systémovou chybu.

„Ta by se dala popsat tak, že někteří gauneři jsou ochotni do takových vysokých funkcí prosazovat gaunery, aby sloužili jejich zájmům. To je velmi nebezpečné a destabilizuje to celý systém,“ dodal.

Čím to všechno může skončit? Bezpečnostní analytik upozornil na to, že v takové situaci lidé nikdy nebudou mít rádi tajnou službu či policii, musí je ale respektovat či alespoň ignorovat.

„Takto ale lidé nemají žádnou jistotu, že to nové je lepší než to předtím. Může to vést až k tomu, že to Matovičova vláda nezvládne a nová garnitura se bude zase mstít,“ uzavřel věc.