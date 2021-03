Blaha okomentoval smrt učitelky po podání vakcíny AstraZeneca: „Představte si, že by se něco takového stalo u Sputniku“

Po zprávách o tom, že britská vakcína vyvolává vážné alergické reakce a jejími oběťmi se již stali lidé v Dánsku, Norsku a Bulharsku, se Blaha domnívá, že je zcela nemorální se nadále tvářit, že „vakcína je úsměv“.

„Možná i mladá učitelka uvěřila laciné reklamě vysmáté prezidentky s jehlou v rameni... Už nežije... I toto je důsledek propagandy,“ tvrdí poslanec.

Blaha upřesňuje, že se propaganda zcela příčí opatrnému přístupu, který zahrnuje objektivní zkoumání a poskytnutí veřejnosti vyvážených informací o možných rizicích. Tenhle přístup však podle poslance není možný.

„Tady z vás udělají extremistu a konspirátora, jakmile se jen zeptáte, zda očkování čirou náhodou nemůže mít i vedlejší účinky. Okamžitě jste Satan, Lucifer, anti-vaxer a nepřítel lidu,“ poukazuje Blaha.

To podle něj napovídá o tom, že se vakcíny dostávají na evropský trh v důsledku agresivního lobbingu, a tento nástroj očekávaně není přístupný pro každého.

„Představte si, že by se něco takového stalo při Sputniku. Že by měl na vakcínu nějaký Slovák prudké reakce a potom by zemřel. Média by zde rozpoutala peklo a venku by se pálily ruské vlajky. Nemusel by ani zemřít člověk, stačilo by, že by dostalo alergii jedno z morčat, kterému Sputnik píchli v Šarišských Michaľanech. Už i to by rusofobii stačilo. Ubohé morče by bylo novým Navalným!“ předpokládá poslanec.

V kontextu úmrtí na vakcíny je podle Blahy zajímavé, jak se nyní na Slovensku straší vedlejšími účinky léku proti koronaviru ivermektinu. „Při očkování přimhouříme obě očka, když nám umírají lidé, ale při experimentální léčbě se jdeme tvářit, že lidský ivermektin je vstupenka do pekla,“ poukazuje Blaha na rozpor.

Poslanec vidí v tom též korporátní zájmy výrobců vakcín, které už nejsou oddělitelné od zájmů politiků.

„A podhodíme pak hejterům nějaký trapný výzkum z Kolumbie, který odfinancují farmafirmy - přesně ty, co rýžují na vakcínách. A hlavně třeba ivermektin zkoumat na mladých lidech, kteří se obvykle z covidu dostanou beztak sami - a toto má být ultimativní důkaz, že ivermektin nefunguje. Perfektní!“ pohoršuje se Blaha.

Slováci si podle něj zaslouží objektivní diskuzi a dostatečné prozkoumání nedávno vynalezených vakcín, nikoli propagandu v něčích zájmech.

„Smrt mladé učitelky možná někomu otevře oči,“ doufá poslanec za Směr-SD Ľuboš Blaha.