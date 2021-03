Slovenští roboti na Marsu se brzy mohou stát realitou. Jeden z nich nyní prochází simulační misí, zájem o něj má i NASA

„Když vidíme, že na Marsu přistávají roboti, je to pro nás výzva a motivace,“ uvedli v rozhovoru pro portál Aktuality.sk pracovníci slovenské společnosti Robotech Vision, jejichž roboti nyní dobývají svět a brzy možná dobudou i vesmír. Prozradili také, jak se tento koníček změnil v podnikání a jaké roboty nyní vyrábějí.

Předtím, než tři Slováci vyslali svůj rover na simulované lunární a marťanské mise v USA, pracovali zejména na softwarech či aplikacích na Android.

„Dlouho jsme robotiku brali spíše jako naše hobby. Dělali jsme všechno možné z IT oblasti a pomalu jsme se dostávali k větším a větším projektům a mohli jsme i více investovat do robotiky,“ říká pro Aktuality.sk Peter Pásztó z Robotech Vision.

Jako první tito Slováci vytvořili Androver 1, který aktuálně doprovází ředitelku stanice HI-SEAS slovenskou astrobioložku Michaelu Musilovou na simulované misi na Havaji.

„Androver 1 byla zahajovací platforma. Kolega Marian Klíček si původně pro sebe koupil auto na dálkové ovládání. Později jsme si řekli, že nám poslouží k tomu, abychom z něj udělali robota. Odstranili jsme z něj celou elektroniku a začali jsme na něm postupně po svém vyvíjet naše algoritmy a náš hardware,“ vysvětluje Pásztó.

Auto na dálkové ovládání jim tehdy posloužilo zejména jako podvozek, protože ten tehdy v Robotech Vision nevyvíjeli.

„Teď už děláme i tuto práci. Děláme vlastní podvozky a řízení motorů,“ dodává Martin Smolak.

Úkolem robota na simulované misi je pomocí rotační kamery zachytit okolí stanoviště i v nepřístupných částech terénu. Robot je ovládán operátorem pomocí joysticku.

„Musilová nám řekla, co by měl dělat na simulované misi a my jsme se podle toho zařídili. Měl by být ovladatelný mimo obývané území a na větší vzdálenost,“ poznamenali konstruktéři.

Androver 1 na Havaj dorazil rozložený na části. Budoucí astronauti si díky tomu vyzkoušeli, jaké je to skládat robota, aby fungoval.

„Párkrát jsme jim i pomáhali. Před více než měsícem měl robot nehodu. Převrátili se s ním a zřítil se z útesu. Měli i nějaké problémy, ale vypadá to, že se vše podařilo vyřešit,“ přibližuje Smolak, který se podílel na vývoji Androvera 1.

Slovenští odborníci na robotiku přiznali, že sledovali i nedávné přistání modulu Perseverance na Marsu.

„Když vidíme, že na Marsu přistávají roboti, je to pro nás výzva a motivace. Ačkoliv aktuálně děláme robotiku určenou více na Zemi, máme stále spolupráci i na simulované mise. Napadlo nás, že bychom mohli mít využití i ve vesmíru,“ říká Pásztó.

„Naše algoritmy nebo snímače by se daly přizpůsobit i pro podmínky, které jsou na Marsu nebo na Měsíci,“ pokračuje Smolak a dodává, že do vývoje mohou přispět algoritmy a hardwarem.

Robot z dílny Robotech Vision bude Slovensko reprezentovat i v Dubaji na výstavě Expo 2021.

„Tam půjde Androver 2, který je ale velký a umí být i nebezpečný, pokud by ho neovládal profesionál. Bude jen jako statický exponát. Speciálně na Expo plánujeme vytvořit vylepšenou kopii Androver 1, která by tam byla jako pohyblivý exponát. Bude ukazovat průjezdnost terénem i operátorské rozhraní, se kterým pracují astronauti. Idea je, že tento robot by se po skončení Expa mohl zúčastnit dalších misí, protože životnost Androvera 1 už bude končit,“ uzavírá Martin Smolak.