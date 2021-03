Slovenská předsedkyně strany Za lidi Remišová: Buď odejde Matovič, nebo my

„Naše stanovisko bylo jednotné po předsednictvu strany, a tím byla změna na postu předsedy vlády. Na tomto požadavku se nic nemění. Je velmi pravděpodobné, že potom nejen klub, ale i celá strana by odešla z vládní koalice,“ cituje slova političky portál TA3, když odpovídala na otázku, zdali hrozí rozpad současného kabinetu.

Předseda vlády Igor Matovič si prý na úterním zasedání poslaneckého klubu jejich strany vyslechl jejich požadavky.

Remišová také čelila otázce, zdali by zůstala v ministerské funkci, pokud by došlo k rozpadu poslaneckého klubu strany Za lidi. „To by nemělo absolutně žádný význam. To vylučuji,“ opáčila.

Vyjádření Sulíka

Předseda politické strany SaS Richard Sulík uvedl, že pokud se předseda vlády Igor Matovič nerozhodne odstoupit, tak jeho strana odejde z koalice. Nechce prý být odpovědná za „katastrofální“ styl vládnutí.

„My nebudeme pod Matovičem spolu ve vládě. Tím bychom se stali spoluodpovědnými za katastrofální vedení vlády,“ prohlásil Sulík po setkání s prezidentkou Zuzanou Čaputovou s tím, že požádal o setkání s poslanci z parlamentního klubu OLANO. Nyní je prý na řadě Igor Matovič, aby učinil další krok.

Zuzana Čaputová

K vládní krizi se dnes po jednání s předsedou slovenské vlády Matovičem vyjádřila i hlava státu Zuzana Čaputová. Vyzvala premiéra, aby neprodleně podnikl kroky k ukončení krize, která je na pozadí epidemie nového koronaviru velmi škodlivá.

„Konflikty ve vládě sledujeme měsíce, vládní krize trvá 2,5 týdne a na každém dni záleží. Proto jsem předsedu vlády požádala, aby koaliční a vládní krizi ukončil co nejrychleji. Vládní krize je o to závažnější, že se děje v souběhu s krizí pandemickou. Lidé čelí každý den úmrtí svých blízkých, ekonomickým dopadům a nejistotě a nárůstu chudoby,“ řekla.

„Tento kritický stav je doprovázený nestabilitou a oslabením fungování vlády či chaosem, který má své konkrétní oběti. Slovensko potřebuje okamžité změny v řízení pandemie, abychom nepatřili mezi nejhorší krajiny na světě, kde umírá nejvíce lidí na covid. Okamžité změny v ještě intenzivnější pomoci lidem, neboť chudoba a život ve strachu začíná být novou epidemií. Okamžité změny ve vakcinaci, která nebude nedůstojným zápasem o život,“ prohlásila slovenské prezidentka ve svém vyjádření po jednání s předsedou vlády.

„Je potřeba ukončit agónii. Je potřeba jednat. Je nejvyšší čas,“ uzavřela Zuzana Čaputová své vystoupení.