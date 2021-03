Slovenská koaliční strana SaS předčasné volby odmítá, nadále však trvá na odchodu premiéra Matoviče. Jak to dopadne?

SaS je nadále proti konání předčasných voleb, nechce ale dále setrvat ve vládě, v jejímž čele je Igor Matovič.

„Mně Igor Matovič řekl, že pokud nedojde k dohodě, upřednostní konání předčasných voleb. Řekl to v přítomnosti svědků v neděli podvečer na úřadu vlády,“ uvedl Sulík.

Sulík také sdělil, co si myslí o premiérovi: „Když někdo vyhraje volby, neznamená to, že vše smí. I pro něj platí pravidla, on nemůže dělat věci za zády partnerů a veřejně lhát.“

Dodal, že hnutí SaS se nechce podílet a nést odpovědnost za kroky Matovičovy vlády. „Systematicky ničí slovenský maloobchod, rozhodují o tom lidi, kterým měsíčně cinkne výplata, a neumí si představit, jaké to je naškrábat každý měsíc na odvody,“ upřesnil Sulík.

Předseda SaS je připraven mluvit i o svých vlastních chybách, kterých se dopustil na svém postu ministra hospodářství. Uvedl, že pokud jich bylo mnoho, odejde sám bez toho, aby odstoupil někdo jiný. Sulík potvrdil, že hnutí SaS i nadále trvá na tom, aby se Matovič vzdal svého postu premiéra. Když tak neudělá do následující středy 24. března, hnutí SaS odejde z vlády. Sulík také odmítá tvrzení, podle kterých odmítá jednat.

„Mluvil jsem s předsedou klubu OĽANO, poprosil jsem ho o schůzku s poslanci OĽANO, ale od té doby se mi neozval,“ konstatoval Sulík.

SaS nadále nesouhlasí s konáním předčasných voleb.

„Nestálo by nám to za to. Národní rada je navolená dobře, je tam 95 poslanců z toho správného břehu,“ upřesnil. Dodal, že uvidí, jak se situace vyvine. „Uvidíme, zda bude trojkoalice, ve které Za lidi dodá dost poslanců, nebo čtyřkoalice,“ uvedl v rozhovoru pro rádio Expres. Řekl, že si i nadále dokáže představit spolupráci s OĽANO.