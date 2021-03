„Doufám, že Čaputová a Korčok budou držet hubu.“ Fico ostře reagoval na Bidenovo prohlášení o ruském prezidentovi

Poslanec Robert Fico považuje vyjádření amerického prezidenta Joea Bidena, ve kterém označil ruského prezidenta Vladimira Putina za zabijáka, za nediplomatické a neodůvodněné. Myslí si také, že to jen prohloubí konfrontace Spojených států s Ruskou federaci.

Ve svém příspěvku na Facebooku Fico poznamenal, že jako předseda vlády SR měl možnost osobně jednat a opakovaně komunikovat s prezidentem Vladimirem Putinem a tehdejším vice-prezidentem USA Joem Bidenem a přidal společné fotografie s ruským a americkým vůdci.

Fico poznamenal, že v opačné situaci, kdy by takové prohlášení učinil ruský lídr, by se určitě setkal s odsuzující reakcí z celého světa a následovaly by sankce proti Rusku.

Dále dodal, že jej překvapila také reakce na situaci ze strany mluvčí Bílého domu Jen Psakiové.

„Překvapilo mě také zdůvodnění mluvčí Bílého domu, která použila argumenty podobné kvalitě těm, na jejichž základě USA zaútočily na Irák. Výsledkem byla americká kontrola nad iráckou ropou, tisíce mrtvých civilistů, rozpadlá země, pouze důvody útoku se ukázaly jako čisté lži,“ připomněl slovenský politik.

Poznamenal, že pokud „zahraničně-politická podřízenost prezidentky SR Zuzany Čaputové a ministra Ivana Korčoka americké administrativě je všeobecně známá“, „v tuto chvíli stačí, aby drželi ústa zavřená a nepřipojovali se k řadám obránců amerického prezidenta“.

V komentářích bývalý premiér dostal spoustu pozitivních reakcí.

„Když sleduji, jak paní prezidentka, Naď a Korčok reprezentují naše Slovensko, jak hájí zájmy Ameriky, a to vše prý jménem celého Slovenska, tak je mi zle. A pak otevřu Facebook a čtu stovky komentářů obyčejných osob, jak se zastávají Ruska. Tam je vidět, že ani zdaleka nemilujeme Ameriku… Je vidět, že jsme Slované a Slované mají držet spolu. Kdy naši vládní představitelé prosazují zájmy Ameriky, ať se tam i přestěhují,“ okomentovala věc jedna uživatelka.

„Je jen otázkou času, než USA, v čele s Bidenem, vyvolají vojenský konflikt někde ve jménu demokracie, to je jisté,“ uvedl další komentující.

„Přesně tak, oni jsou velmi proameričtí. Ať se odstěhují do USA. My nechceme politiku Ameriky, chceme v míru žít, pracovat, ale ať nám nikdo nediktuje, co máme dělat. My jsme nezapomněli, kdo za nás bojoval,“ napsala jiná komentující.

Bidenův výrok o Putinovi

Již dříve americký prezident řekl, že Putin „ponese odpovědnost za zasahování do voleb“. Média také tvrdí, že Biden v rozhovoru s novinářem ABC nazval svého ruského kolegu „zabijákem“, ale není jasné, zda to myslel opravdu vážně. Mluvčí Bílého domu Jen Psakiová odmítla objasnit, zda byla slova metaforická. Později dodala, že se Biden „nebude držet zpátky ani ve vyjádřeních, ani v činech“.

Putin reagoval tak, že Biden hovořil o sobě. „V dětství, když jsme se na zahradě hádali, jsme si říkávali: ,Kdo to říká, toho se to týká.‘ A není to náhoda. Není to jen hláška, co se používá v dětství. Význam je v tom velmi hluboký a psychologický. V jiné osobě vidíme své vlastní kvality a myslíme si, že je stejná jako my,“ dodal Putin.

„Když hodnotíme jiné lidi, nebo když hodnotíme i jiné státy, jiné národy, je to vždycky tak, jako bychom se dívali do zrcadla. Vždy tam vidíme sebe,“ řekl.