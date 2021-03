„Triumfální úspěch, který vejde do dějin.“ Slováci jásají štěstím nad vítězstvím Petry Vlhové ve Světovém poháru

Slalomovou královnou je díky výhře ve finále v Lenzerheide Rakušanka Katharina Liensbergerová. Na druhém místě skončila Američanka Mikaela Shiffrinová (+1,24 s) a na třetím se umístila Švýcarka Michelle Gisinová (+1,95 s). Česká reprezentantka Martina Dubovská uzavřela životní sezónu devátým místem.

Velké vítězství vyvolalo velké množství nadšených reakcí, a to jak mezi sportovci, tak i mezi osobnostmi v politických kruzích. Například expremiér Peter Pellegrini věnoval sportovkyni status na sociální síti, v němž jí poděkoval za šíření dobrého jména Slovenska ve světě.

„V nejtěžší sportovní konkurenci, jakou nabízí lyžování, se dokázala probojovat mezi lyžařskou elitu a dosáhla úspěchu, který vejde do dějin slovenského sportu. Bylo mi ctí se s touto úspěšnou sportovkyní a jejím profesionálním zázemím setkat. Jsou nejen sportovním, ale i lidským příkladem pro nás, čeho se dá dosáhnout, pokud se lidé sjednotí pro naplnění stanoveného cíle a potáhnou společně jménem jeho naplnění, “ uvedl Pellegrini.

O tom, že výhra křišťálového glóbu v lyžování je velkým historickým úspěchem, hovoří i sportovci.

„Z malého Slovenska přišla jedna dívka a zdolala světové lyžařské velmoci. Asi se ostatní země drbou za uchem a ptají se, kde udělali chybu,“ řekl Alexander Slafkovský, trojnásobný vítěz SP ve vodním slalomu.

„Pro naši lyžařskou obec je to neuvěřitelné. Petře se splnil jeden velký a krásný sen,“ reaguje lyžařský trenér Timotej Zuzula.

Bývalá slovenská lyžařka Veronika Velez Zuzulová je také hrdá, že Slovensko získalo velký globus díky Petře. „Zní to úžasně, mám v očích slzy radosti. Jako bývalá lyžařka vidím váhu tohoto úspěchu. Velký glóbus je to nejvíce, čeho může lyžař dosáhnout. Pamatuji si Petru jako malou a dnes je nejlepší na světě. Jsou to slzy štěstí a upřímnosti,“ reaguje.

Brankář zlatého týmu ze švédského Göteborgu Ján Lašák ocenil nejen sportovní úspěchy Petry Vlhové, ale i pokoru, s jakou přijímá ocenění.

„Petra nám dala důvod k oslavě. Gratuluji jí a děkuji za to, že dělá Slovensku takovou reklamu. Děkovat můžeme i jejím rodičům, kteří z ní udělali takového sportovce, ale nejen sportovce, ale i osobnost,“ zdůraznil Lašák.

Největší úspěch v kariéře Petry okomentoval také bývalý hokejový útočník Richard Zedník.

„Je neuvěřitelné, že na Slovensko půjde velký glóbus. Vyrostla v podmínkách, jaké se nedají srovnat s lyžařkami ve Švýcarsku, Rakousku či Itálii,“ poznamenal.