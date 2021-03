Hrozný incident na Slovensku: Moderátor zkolaboval v přímém přenosu. Musíme spustit diskuzi o respirátorech, tvrdí Blaha

Diskuzní pořad V politike na slovenské televizní stanici TA3 byl přerušen kvůli tomu, že se moderátor Norbert Dolinský začal cítit špatně. Poslanec NR SR Ľuboš Blaha vyzval, aby byla zahájena diskuze ohledně používání respirátorů, neboť se předpokládá, že právě to celý problém způsobilo. Dolinskému se totiž kvůli respirátoru těžko dýchalo.

Dnešní diskuze na slovenské televizi TA3 zaznamenala nepříjemný incident, když moderátor Norbert Dolinský málem upadl v přímém přenosu. Někteří z hostů pořadu, mezi nimiž byli Jana Bittó Cigániková za SaS, Ľuboš Blaha za Směr-SD, Juraj Krupa za OĽANO, Matúš Šutaj Eštok za stranu Hlas-SD, nezávislý poslanec Tomáš Taraba a analytik Eduard Chmelár, museli moderátora Dolinského v konečném důsledku podržet, aby se udržel na nohou.

Po uplynutí několika minut se slovenský novinář pokusil pokračovat v moderování diskuze, bylo však vidět, že se stále necítí dobře. Zbytek pořadu Dolinský již musel sedět, a to bez respirátoru. Nakonec byla Dolinskému poskytnuta lékařská pomoc.

Možné nebezpečí při používání respirátorů

Jeden z hostů pořadu, poslanec Ľuboš Blaha, ve svém facebookovém příspěvku následně poznamenal, že by se dnešní incident měl stát varováním pro všechny ostatní, a to především pro ty, kdo rozhoduje o uplatnění vládních nařízení v rámci boje proti koronaviru.

„Na Slovensku bychom měli spustit vážnou diskuzi o respirátorech. Dnes v přímém přenosu na TA3 zkolaboval moderátor Norbert Dolinský a řeknu vám, že to byl hrozný pohled,“ píše Blaha.

Slovenský politik také dodal, že se musí zvážit, do jaké míry je použití respirátoru nevyhnutelné a zjistit, zda to nemůže způsobit závažné zdravotní potíže. Mimo jiné Blaha zmínil i to, že se všichni politici snažili poskytnout moderátorovi pomoc a chtěli pořad ukončit, aby nebylo ohroženo zdraví Dolinského.

Obdobný názor vyslovil i další účastník zmíněného pořadu, slovenský analytik Eduard Chmelár. Dotyčný poznamenal, že ještě před začátkem pořadu upozornil Dolinského, že se v tomto respirátoru dá těžko mluvit a vůbec dýchat.

„Druhý nápor už pan Dolinský nezvládl a po přivolání sanitky skončil v rukou lékařů. Je mi nesmírně líto, má můj obrovský obdiv, jak v závěru bojoval s vypětím všech sil, velmi chtěl udělat i rozhovor se mnou, ještě říkal, že si odpočine a dokončíme to vestoje, ale lékaři mu to už nedovolili,“ napsal Chmelár.