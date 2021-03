Slovenský ministr zahraničních věcí Ivan Korčok naznačil, že je připraven opustit svou funkci

„Dobré ráno Vám domů přeji z Bruselu. Vyčistit si hlavu v těchto dnech opravdu pomáhá. V tomhle parku Cinquantenaire jsem běhával během mých bruselských časů a vzhledem ke vládní krizi to vypadá tak, že doma jsem doběhal. Jsem na to připraven,“ uvedl Korčok na svém Facebooku.

Členové vlády z hnutí SaS Ivan Korčok a Branislav Gröhling jsou připraveni podat demisi ve čtvrtek 25. března, pokud se slovenský premiér Igor Matovič do středy 24. března nevzdá své funkce předsedy vlády.

Politolog Tomáš Koziak míní, že Matovič se svého postu vzdá. „Když mu zůstala schopnost číst politickou realitu, musí vědět, že jeho pozice je neudržitelná. A to nehledě na to, že má obrovské ego a špatně se mu odchází z postu premiéra. Proto by teď měla následovat demise předsedy vlády a sestavování nové vlády na nových personálních základech,“ uvedl politolog.

Richard Sulík podá demisi v úterý poté, co předseda vlády v neděli oznámil, že je ochoten opustit post premiéra. Matovič si však určil podmínku. Požadoval odchod Sulíka z vlády, jakož i odstoupení z funkcí ministryně spravedlnosti Márie Kolíkové i místopředsedy parlamentu Juraje Šeligy (Za lidi). Odejít z funkce by podle něj měla i šéfová zdravotnického výboru Jana Bittó Cigánková (SaS).

Hnutí OĽANO také požaduje, aby SaS hnutí vrátila jeden ministerský post, který byl hnutí po volbách přenechán.

Vedení strany Za lidi stojí za Kolíkovou i Šeligou.

Zmiňme, že současná slovenská vláda, které předsedá Igor Matovič, prochází složitou krizí, která vznikla v souvislosti s nákupem ruské vakcíny Sputnik V. Vládní kabinet již opustili Marek Krajčí a Milan Krajniak. Všichni členové koalice vystupují za zachování současné sestavy a předčasné volby odmítají. Hnutí Sas a Za lidi požadují rekonstrukci vlády a změnu na postu předsedy vlády.