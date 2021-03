„Přerušil jsem zasedání, aby se cirkus z vlády nepřesunul na půdu sněmovny.“ Předseda slovenského parlamentu zasáhl

„Přerušil jsem schůzi kvůli tomu, abych cirkus z vlády nepřesunul do parlamentu,“ uvedl Kollár a dodal: „Chyba je na naší straně. Musíme to rychle vyřešit, nebo konečně slušně rozejít.“

„Úplná paralýza! Boris Kollár právě přesunul jednání parlamentu o týden, neboť se koalice neumí na ničem dohodnout,“ komentoval na svých sociálních sítích situaci poslanec Luboš Blaha.

V souvislosti se situací okolo koronaviru na Slovensku Blaha vyzval lidi, aby „na chvíli přestali umírat, než se urození páni dohodnou“.

„Nefunguje parlament, nefunguje vláda. Lidé se nemůžou dostat ke státní pomoci, kolabuje zdravotnictví, všude chaos,“ uvedl politik na svém Facebooku.