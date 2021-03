Slovenský ministr zahraničí rezignoval

„Bylo mi potěšením s vámi spolupracovat, poznat vás jako kolegy a kolegyně. Politika také přináší situace, jako je tato dnes, kdy já a moji kolegové opouštíme vládu. Žádám vás, abyste udělali vše pro to, abyste při jakémkoliv vnitřním politickém vývoji dodržovali PVV v oblasti zahraniční a evropské politiky,“ napsal členům vlády Ivan Korčok.

Místo ministra se se členy vlády rozloučil Martin Klus, státní tajemník ministerstva zahraničních věcí SR. Na svém Facebooku napsal, že je čas se rozloučit. Zároveň dodal, že to snad bude jen na krátkou dobu. „Ministr má v posledních dnech v Bruselu důležitý pracovní program, takže jsem do kabinetu na dnešní zasedání přinesl malý dárek na rozloučenou od ministerstva zahraničí. Zdá se, že je v této kompozici prozatím poslední. Více bych si přál, že krize skončí co nejdříve a abychom se my, v rekonstruované koalici, vrátili co nejdříve k tomu, na co jsme získali mandát od občanů - zlepšení života na Slovensku,“ napsal.

Podle Martina Kluse daroval ministr Ivan Korčok svým kolegům při loučení kravaty.

Koaliční krize v zemi vypukla po nákupu vakcíny Sputnik V. Napětí v koalici ale bylo znatelné dlouhodobě. SaS a Za lidi volají po rekonstrukci vlády, žádají demisi premiéra Igora Matoviče. Ze současného kabinetu už odešli Marek Krajčí (OĽaNO) a Milan Krajniak (Sme rodina), ministryně spravedlnosti Mária Kolíková (Za lidi). Slovenský ministr školství Branislav Gröling dnes po jednání vlády země uvedl, že během zítřka odevzdá svoji demisi do rukou prezidentky Zuzany Čaputové.

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová včera vyzvala premiéra země Igora Matoviče, aby podal demisi. Podle ní by tím ukončil táhnoucí se vládní krizi.

Všichni členové koalice říkají, že by rádi zachovali její současné složení, předčasné volby odmítají.