Rozpad slovenské vlády. Z vlády odcházejí nejlepší ministři, tvrdí prezidentka Čaputová

Podle slov hlavy Slovenska je třeba pohnout s řešením vládní krize. „Je to v souladu s tím, co předtím mediálně avizovali. Blížíme se k tomu, že téměř polovina ministrů už nebudou součástí vlády Slovenské republiky. Ultimát padlo mnoho a situace je poměrně jasná. Medializované informace nasvědčují tomu, že brzy, doufám, dojde k vyřešení této situace,“ citují slovenská média slova Čaputové o odchodu ministrů z vlády Igora Matoviče.

Politická strana SaS dala předsedovi vlády Igoru Matovičovi ultimátum, aby do středy odstoupil z funkce. Předseda strany SaS Richard Sulík již ze své funkce v úterý odstoupil. To učinil poté, co předseda vlády předchozí neděli oznámil, že je připraven vzdát se předsednického křesla a působit dále ve vládě jako řadový člen vlády. Jednou z podmínek byl i odchod Richarda Sulíka z vlády.

„Představitelé hnutí OLANO pokračovali do včerejšího dne v jednáních se zástupci strany SaS o rekonstrukci vlády, která vzešla ze čtyřkoalice. Předseda strany SaS Richard Sulík na jednáních uvedl jako klíčový a zásadní požadavek strany SaS, aby se on osobně stal ministrem hospodářství v rekonstruované vládě v případě, že členem vlády bude i Igor Matovič,“ cituje TASR mluvčího SaS Matúše Bystrianského.

Výzva k rezignaci

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová včera vyzvala premiéra země Igora Matoviče, aby podal demisi, čímž by ukončil krizi. Tu země zažívá již pár týdnů a zapříčinila odchod řady politiků.

„Je nezbytné, aby premiér svou demisí umožnil uzavření dohody koaličních partnerů na rekonstrukci vlády. Postavení a pozice žádného člověka není a nesmí být důležitější, než zájem země a jejích občanů,“ řekla prezidentka.

„Především jsem očekávala, že budou následovat informace, které budou znamenat dohodu, ne nové podmínky,“ řekla hlava slovenského státu.