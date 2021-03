Šéf slovenské diplomacie: Slovensko stojí za dosavadní politikou NATO vůči Rusku

Schůzky se kromě spojenců účastnili také resortní partneři z Finska, Švédska a také vysoký představitel EU pro zahraničí a bezpečnostní politiku Josep Borrell.

Šéf slovenské diplomacie Ivan Korčok uvedl, že podstatou rokování o Rusku byly jeho aktivity včetně šíření dezinformací v členských zemích EU a NATO, propaganda a vojenské aktivity v partnerských a sousedských zemích Aliance.

Uvedl, že Slovensko má ve své bezpečnostní strategii jasně vymezenou pozici vůči Ruské federaci.

„Ta není založena na žádném nepřátelství, ale je vedená snahou o dobré, normální bilaterální vztahy a pevnými postoji vůči tomu, s čím se neztotožňujeme,“ upřesnil.

Korčok dále uvedl, že NATO se dlouhodobě snaží navázat dialog s Ruskem, Moskva však na návrhy Aliance nereaguje.

„Říká se, že na tango jsou potřební dva, ale v tomto případě bez ochoty Moskvy pustit se do dialogu s Aliancí zatím ten dialog neexistuje,“ sdělil.

Šéf slovenské diplomacie uvedl, že ministři jsou jednotní v tom, že Rusko představuje bezpečnostní výzvu od dalekého severu přes Baltské a Černé moře až po východní Středomoří a subsaharskou Afriku. Alianci totiž znepokojuje jeho destabilizující vojenská přítomnost. Podle slov Korčoka by na to měla Aliance reagovat.

„Slovensko stojí za dosavadní politikou NATO vůči Rusku, která kombinuje posilňování kolektivní obrany spojenců s dialogem s Ruskem na téma společného zájmu. Avšak musím s politováním konstatovat, že Moskva nejeví o takový dialog zájem a nese tak plnou odpovědnost za současný stav. V současném chování Ruska nevidím perspektivu zlepšení tohoto stavu. Případy jako otrava Alexeje Navalného, tvrdé zákroky proti protestujícím občanům v ulicích, ale i kybernetické útoky proti výzkumným zařízením na covid-19 nebo zasahování do voleb jsou zásadní rozhodnutí, které nemůžeme přehlížet,“ vysvětlil Korčok.

Korčok využil schůzku i na to, aby obrátil pozornost svých kolegů na situaci s Ukrajinou, Gruzií ale i západním Balkánem, kde Rusko podle jeho slov aktivně zneužívá zranitelná místa těchto zemí. Dodal, že Rusko také využívá ve svůj prospěch situaci s koronavirovou pandemií. Korčok míní, že Aliance by se na to neměla nečinně dívat, ale měla by aktivně podporovat euroatlantickou budoucnost svých partnerů.