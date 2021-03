Slovenský poslanec za Směr-SD Ľuboš Blaha komentuje poslední události v zemi. Jedinou cestu vidí v referendu

Na začátek svého postu na sociální síti poněkud ironicky poznamenává, že k čemu Slovensko potřebuje ministry, vždyť je země jen uprostřed pandemie.

„Mě už to ani nebaví komentovat. Takovou frašku ještě Slovensko nezažilo. Každý den dávají demisi nějací ministři - a Slovensko se jen znuděně zívá. Zábavné to přestalo být už při splašeném Krajniakovi,“ uvedl dále.

Následně si podal ministra školství Branislava Grölinga, který svou demisi oznámil dnes. Připomněl jeho „totalitní útok na vysoké školství, které se pokusil dostat pod kontrolu státu“. Podle jeho mínění za rok stihl jen dvakrát zrušit maturity.

„Prezidentka během vládní krize zcela zjevně fandí neoliberální SaS, což je sice vzhledem k jejímu liberálnímu zázemí v progresivním Slovensku pochopitelné - ale v této chvíli vysloveně propagandistické a trapné,“ pokračuje.

Taktéž zmínil i Ivana Korčoka, šéfa resortu diplomacie, který dnes také oznámil, že podává demisi.

„Vzpomeňme si, jak ministr Korčok hulákal, že Sputnik je zbraň. Vzpomeňte si, jak útočil na Rusko a vnucoval se Američanům. Ten chlap Slovensko nenávidí a jediné, co ho vždy zajímalo, bylo, aby ho poklepávali po rameni ve Washingtonu. To z něj dělá nejlepšího ministra? Jedině tak pro paní Čaputovou,“ uvádí Blaha, který tak reagoval na slova prezidentky, která uvedla, že z vlády odchází ti nejlepší ministři.

Kromě toho připomněl, že vláda stihla i zpřísnit podmínky volného pohybu osob. Jak totiž Blaha píše, do jiného okresu a ani do přírody nebude moci člověk jít ani s testem. „Vláda je paralyzována, parlament je paralyzován, státní podpora žádná, nic nefunguje, ale na to, aby vás mohli obrat ještě i o poslední zbytky svobody, na to si najdou čas i uprostřed svých infantilních hádek,“ dodal.

„Je jediná cesta, jak vrátit Slovensku důstojnost a svobodu. Referendum! Podepisujme, přátelé, už jsme blízko!“ dodal závěrem.

Koaliční krize na Slovensku

Koaliční krize v zemi vypukla po nákupu vakcíny Sputnik V. Napětí v koalici ale bylo znatelné dlouhodobě. SaS a Za lidi volají po rekonstrukci vlády, žádají demisi premiéra Igora Matoviče. Všichni členové koalice říkají, že by rádi zachovali její současné složení, předčasné volby odmítají.

Premiér Matovič vyjádřil jistou ochotu rezignovat, avšak svůj krok podmínil splněním několika požadavků. Také prezidentka Čaputová se vyjádřila ke krizi v koalici tím, že vyzvala Matoviče, aby odstoupil.

Nutno podotknout, že toho již opustilo šest ministrů. Jako první odešel ministr zdravotnictví Marek Krajčí, následně ministr práce a sociálních věcí Milan Krajniak, ministr hospodářství Richard Sulík, ministryně spravedlnosti Mária Kolíková, ministr školství Branislav Gröling a ministr zahraničí Ivan Korčok.