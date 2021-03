Slovenská strana SaS pozastavuje svoji účast v koalici. Chce skalp Matoviče

Předseda slovenské strany SaS Richard Sulík uvedl, že jeho strana pozastavuje účast ve vládní koalici do té doby, než předseda vlády Igor Matovič podá demisi.

„Pozastavujeme naši účast v koalici, a to na tak dlouho, než Igor Matovič nepodá demisi, jak slíbil,“ řekl Sulík a dodal, že demisi úřadujícího předsedy vlády Matoviče požaduje i prezidentka země Zuzana Čaputová.

Podle slov předsedy SaS jsou koaliční jednání na nule a jeho strana je v nich ochotna pokračovat pouze v případě, že Matovič podá demisi. Nová jednání chtějí vést až s novou osobou, jež bude od prezidentky Čaputové pověřená sestavením vlády.

Sulík se rovněž vyjádřil k možnému přesunu Igora Maviče z postu předsedy vlády na post místopředsedy vlády. Podle jeho názoru to není dobré řešení. „Považuji to za čistý papalášizmus, když zřídíme novou funkci jen proto, že někoho potřebujeme uklidit,“ prohlásil Richard Sulík.

Předseda SaS během tiskové konference dále uvedl, že jeho strana neusiluje o předčasné volby, neboť „Národní rada byla zvolená dobře“, pouze usilují o změny na premiérském postu. Podle jejich názoru to s Igorem Matovičem na čele vlády není možné a nebude to fungovat, „tak jako to nefunguje už celé měsíce“.

„Odchod nejlepších“

Po odchodu slovenských ministrů školství Branislava Grölinga a ministra zahraničí Ivana Korčoka z vlády prezidentka země Zuzana Čaputová včera uvedla, že z vlády Igora Matoviče odcházejí nejlepší lidé.

Podle slov hlavy Slovenska je třeba pohnout s řešením vládní krize. „Je to v souladu s tím, co předtím mediálně avizovali. Blížíme se k tomu, že téměř polovina ministrů už nebudou součástí vlády Slovenské republiky. Ultimát padlo mnoho a situace je poměrně jasná. Medializované informace nasvědčují tomu, že brzy, doufám, dojde k vyřešení této situace,“ uvedla Zuzana Čaputová.

Slovenská prezidentka před několika dny vyzvala premiéra země Igora Matoviče, aby podal demisi, čímž by ukončil krizi. Tu země zažívá již pár týdnů a zapříčinila odchod řady politiků.

„Je nezbytné, aby premiér svou demisí umožnil uzavření dohody koaličních partnerů na rekonstrukci vlády. Postavení a pozice žádného člověka není a nesmí být důležitější, než zájem země a jejích občanů,“ sdělila tehdy slovenská prezidentka.