„To, co se tu děje, je šílené“. Danko chce, aby se Čaputová vložila do vládní krize

Minulý týden Matovič avizoval, že může podat demisi, pokud odejdou ze svých pozic klíčoví lidé koaličních stran. Ve čtvrtek strana Svoboda a solidarita (SaS) pozastavila svou účast v koalici do doby, než Matovič rezignuje. Ten ale zatím otálí. Danko nevěří, že premiér demisi nakonec podá.

„Bude čekat, zda se najde 76 poslanců, kteří by mu vyslovili nedůvěru. Neměli bychom zapomínat na velmi dobrý vztah Igora Matoviče s Veronikou Remišovou (předsedkyní Za lidi),“ upozornil Danko.

Podle něj by se měla do krize vložit prezidentka Zuzana Čaputová a představit vlastní plán řešení vládní krize. Nevyloučil, že by mohla vzniknout úřednická vláda v případě, že by se Matovičovi nepodařilo obhájit důvěru v parlamentu. V této situaci vliv Čaputové silně stoupne.

„Měla by vystoupit v plénu Národní rady a jasně ukázat společnosti cesty, jak by se měla vyvíjet. Samozřejmě, i ona musí respektovat výsledky parlamentních voleb,“ míní Danko. „Možná je třeba přemýšlet i o možnosti úřednické vlády, kde by byla prezidentka velmi silným hráčem,“ dodává.

Danko připomněl, že v minulém volebním období, kdy jeho strana byla součástí vládní koalice, zažil dvě vládní krize, kdy došlo k výměně ministra i pádu vlády a jejím novém sestavování. V takovém chaosu, jaký je dnes, se však země neocitla.

„To, co se tady dělá, je šílené a nebezpečné pro Slovensko. Ministři nevědí, co řídí, ignorují se profesní organizace a odbory. Nepamatuji si, kdy byli lidé tak nervózní a napjatí,“ tvrdí Danko.

„Základní rozdíl je v tom, že to nebyly války lídrů, kde jeden řekne druhému, že je idiot a vláda odchází na etapy,“ poznamenal na Matovičovy urážky vůči ministru hospodářství a šéfovi SaS Richardu Sulíkovi.

Nicméně Matoviče pochválil za dovoz ruské vakcíny Sputnik V, která ovšem současnou vládní krizi odstartovala. Podle něj by Matovič měl zajistit, aby se Sputnikem V začalo již očkovat. Danko přitom tvrdí, že se podařilo zajistit dovoz ruské vakcíny i díky jeho kontaktům v Ruské federaci.

Jako řešení současné krize vidí předseda SNS předčasné volby, které chce vyvolat pomocí referenda. Nyní probíhá sbírání podpisů k jeho vyhlášení. Jejich odevzdání prezidentce očekává koncem dubna či začátkem května.

Připomeňme, že v pátek někteří poslanci za OLaNO pohrozili odchodem z klubu, pokud premiér Igor Matovič odstoupí z funkce. Napsali to v dopise předsednictva hnutí.