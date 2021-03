Vládní krize na Slovensku vrcholí: Kollár dává ultimátum do středy, Remišová hrozí zítřejší demisí

Výsledek sobotních koaličních jednání je zatím neznámý. Předseda NR SR Boris Kollár (Jsme rodina) dnes v pořadu na TA3 uvedl, že se věci tento týden pohnou. Svým partnerům dává na dohodu čas do středy. Šéfka strany Za lidi Veronika Remišová si stojí za svým a pokud nedojde k posunu v pokračování čtyřkoalice a výměně premiéra, v pondělí podá demisi.

Koaliční strany na Slovensku v sobotu pokračovaly v jednáních o řešení vládní krize. Setkaly se po 18.00 hod na Úřadu vlády SR. Na jednání byli pozváni zástupci všech čtyř vládních stran. Mezi nimi i SaS, která během týdne pozastavila své členství v koalici. Mnozí představitelé koalice vyjadřovalo zájem vyřešit krizi do konce víkendu.

Zmiňme, že poslanci by se měli sejít opět v úterý a pokračovat v přerušeném jednání. Schůzi v uplynulém týdnu přerušil předseda Národní rady SR Boris Kollár (Jsme rodina). Odůvodnil to vládní krizí , aby se „cirkus z vlády nepřesunul do parlamentu“.

Pokud jde o podrobnosti ze včerejšího večerního koaličního jednání, Boris Kollár v diskusním pořadu na TA3 V politice nechtěl nic prozradit. Uvedl však, dokdy je strana Jsme rodina ochotna čekat.

„Nebudu předbíhat. Vím věci, které ještě nemohu zveřejnit. Ale možná budete překvapeni, že tyto věci se pohnou již tento týden,“ prohlásil Kollár.

Dotyčný je přesvědčen, že musí pokračovat jako čtyřkoalice. Pokud se nedokážou dohodnout, je fér vypsat předčasné volby. Za Jsme rodina dal ultimátum na vyřešení krize do středy, zopakoval, že v opačném případě je třeba lidem čestně říci, že se dohoda nepodařila. Kollár nevyloučil ani spolupráci se stranou Hlas, jejíž předseda Peter Pellegrini byl druhým hostem relace. Pellegrini se vyjádřil, že si spolupráci se stranou Jsme rodina umí také představit.

Co se týče šéfky strany Za lidi Veroniky Remišové, ta se k celé věci vyslovila na svém facebookovém profilu, přičemž zároveň informovala o své případné demisi.

„Podepisuji možná poslední dokumenty v úřadu, v tomto případě odpovědi občanům a starostům. Za svým slovem si stojím. Pokud nedojde k posunu v jednáních směrem k pokračování čtyřkoalice a k výměně premiéra, v pondělí oznámím svoji demisi. Vládní krizi nelze dále natahovat,“ napsala Remišová na sociální síti.

K věci se vyslovil také ministr financí a dočasný šéf resortu zdravotnictví i školství Eduard Heger (OĽaNO), podle kterého se na Slovensku momentálně vede diskuse o tom, komu ještě záleží na tom, aby tato vláda pokračovala. Zaznělo to v diskusním pořadu RTVS Za 5 minut 12. Podle jeho slov jsou u jednacího stolu celkem tři strany.

„Za celé hnutí OĽaNO mohu říci, že nám na tom velmi záleží, stejně to deklaruje i Jsme rodina a je to vidět i na Za lidi," podotkl s tím, že postoj SaS nekomentuje.

Dotyčný následně zdůraznil, že není pravda, že by se Igor Matovič nechtělvzdát pozice premiéra. V rámci případné nabídky na premiérský post ale nechtěl předbíhat sled událostí a jen poznamenal, že pokud bude taková otázka na stole, pak se jí postaví čelem.

Krize na Slovensku

Koaliční spory na pozadí pandemie koronaviru na Slovensku trvají již řadu měsíců. Vyhrotily se ale s rozhodnutím Matoviče a ministra zdravotnictví Marka Krajčího (OLaNO) objednat ruskou vakcínu Sputnik V bez schválení koaličních stran.

Minulý týden Matovič avizoval, že může podat demisi, pokud odejdou ze svých pozic klíčoví lidé koaličních stran. Ve čtvrtek strana Svoboda a solidarita (SaS) pozastavila svou účast v koalici do doby, než Matovič rezignuje.

Za posledních několik dnů demisi podali ministr hospodářství Richard Sulík, ministr zahraničí Ivan Korčok, ministr školství Branislav Gröhling (všichni SaS) a ministryně spravedlnosti Mária Kolíková (Za lidi), ministr zdravotnictví Marek Krajčí a ministr práce, sociálních věcí a rodiny Milan Krajniak (Jsme Rodina).

Čaputová v úterý vybídla Matoviče k demisi. Nicméně v pátek někteří poslanci za OĽaNO pohrozili odchodem z klubu, pokud Matovič odstoupí z funkce premiéra.