Na Slovensku se snaží zastavit jmenování Matoviče ministrem. Blaha adresoval Čaputové otevřený dopis

S výzvou na prezidentku Zuzanu Čaputovou se například na svém Facebooku obrátil bývalý vyšetřovatel Jozef Šátek.

„Prezidentka Zuzana Čaputová je povinna zvažovat rozumné důvody, jestli případným jmenováním Igora Matoviče na post ministra pověřeného řízením ministerstva financí nezpůsobí závažné ohrožení řádného chodu tohoto ministerstva,“ varuje Šátek.

Podle něj by jmenování Matoviče měla prezidentka předem důkladně zvážit i proto, že daná osoba nemá podle něj ani žádné základy pro pochopení finanční a národohospodářské politiky. Navíc Matovič podle jeho slov nemá schopnosti systémového manažerování, narušuje mezilidské vztahy a vyvolává osobní konflikty, je psychicky nevyváženou osobností a své vysokoškolské vzdělání ukončil plagiátorskou diplomkou.

„Takové závažné věci je třeba řešit nejen z pohledu aktuálních stranických a osobních potřeb vládní koalice, ale také z dlouhodobého hlediska možného předvídatelného vzniku další a ještě hlubší vládně koaliční krize s přímým ohrožením zájmů Slovenska a jeho občanů. O tomto je odpovědnost ústavních činitelů. Proto prezidentku Čaputovou vyzývám, aby tato závažná fakta při svém rozhodování o složení vlády SR zohlednila,“ vyzval Šátek na sociální síti.

Výzva Blahy prezidentce

Poslanec ze Směru-SD Ľuboš Blaha také odmítá setrvání Igora Matoviče ve vládě SR a přesuny v rámci vládních pozic považuje za „chytračení“. Blaha se tak rozhodl napsat otevřený dopis adresovaný slovenské prezidentce Zuzaně Čaputové, v němž ji vyzval k tomu, aby neschválila Igora Matoviče na postu ministra financí.

Poslanec v úvodu svého dopisu prezidentce připomíná, že ve smyslu svých ústavních pravomocí „rozhodujete o pověření vlády a zabezpečujete řádný chod ústavních orgánů“. Zároveň Blaha připomíná, že poslední týdny kvůli hádkám v koalici byl celý stát uvržen do paralýzy, když nefunguje státní podpora. Podle poslance však chystaná rošáda mezi premiérem Igorem Matovičem a ministrem financí Eduardem Hegerem situaci nijak nevyřeší.

„Jsem přesvědčen, že Slovensko v době pandemie potřebuje stabilní vládu a je zcela zřejmé, že vláda, v níž budou nadále působit lidé, jako jsou Igor Matovič nebo Richard Sulík, nemůže fungovat. Představitelé vládní koalice to za tento měsíc potvrdili vícekrát. Ani jeden z nich nemá v mentální výbavě odpuštění a spolupráci. A Slovensko si už nemůže dovolit další hádky, které za několik týdnů opět zákonitě přijdou,“ píše Blaha v dopise.

Prezidentka by podle něj v žádném případě neměla dovolit, aby Igor Matovič zastával jakoukoliv exekutivní funkci.

„Vážená paní prezidentko, za měsíc koaličních hádek nejenže na Slovensku přibylo tisíce obětí, ale státní orgány se dostaly do nefunkčního stavu. Vy sama jste přijala několik účelových demisí. Ministři Vás zneužili na teatrální gesta, což je pro hlavu státu dehonestující. Ministry, kteří už jednou podali demisi, byste proto za žádných okolností neměla jmenovat, pokud chcete uchovat vážnost své funkce. Máte možnost ukázat, že takto ponižovat prezidenta Slovenské republiky více nedovolíte,“ pokračuje.

Blaha následně tvrdí, že při povahových rysech Igora Matoviče nelze předpokládat, že současný konec koaliční krize bude považovat za férový. Jmenování Matoviče stejně jako přijetí nominace ministrů, kteří složili své funkce, by proto podle Blahy bylo chybou. Tím by se prezidentka stala součástí problému a nikoli řešení, kterým by podle Blahy mohly být jedině předčasné volby.

„Nezapomínejte, že situace na Slovensku je zoufalá a každým dnem to může být horší. Je čas ukázat, že Vám záleží na budoucnosti Slovenska a že nejste pouze loutkou v rukou vládní koalice,“ píše Blaha v závěru dopisu.