Slovenská prezidentka Čaputová přijala budoucího premiéra Eduarda Hegera 

Po téměř měsíci hádek, ultimát, podmínek a demisí budou mít na Slovensku vládu s novým premiérem. Zatím to není oficiální, ale lídři všech čtyř koaličních stran, včetně Richarda Sulíka a Igora Matoviče, se, jak se zdá, shodli. Novým premiérem by se tedy měl stát dosavadní ministr financí Eduard Heger. Igor Matovič by se pak měl stát šéfem resortu financí. Sulík souhlasil a rád by se vrátil na místo vedoucího resortu hospodářství.

Zatím to vypadá, že bude tato dohoda finální a koalice bude fungovat dál. Dohodu přijali i lídři zbylých dvou koaličních stran. Podle Sulíka je čas složit zbraně audělal velký vstřícný krok. Podporu Hegerovi vyjádřila také šéfka Za lidi Veronika Remišová, ale i lídr hnutí Jsme rodina Boris Kollár i šéf liberálů Richard Sulík. Remišová doufá, že nová vláda bude jmenována ve středu.

Dnes se navíc objevily zprávy o tom, že Zuzana Čaputová přijalaí Eduarda Hegera. Uvádí se, že jej zítra pověří sestavením nové vlády a Heger jí zároveň představí jména nových ministrů.

„Dohodli jsme se, že zítra přijdu i se současným premiérem, abychom provedli akt demise a pověření,“ uvedl Heger a dodal: „Přinesu i seznam jmen nové vlády, který bych jí zítra představil.“

Podle jeho slov tak bude Čaputová první, kdo se jména oficiálně dozví.

Jak to bude s ministry?

Vzhledem k tomu se na Slovensku začalo spekulovat o tom, kdo stane v čele ministerstev. Například podle exministra a předsedy strany Hlas-SD Petra Pellegriniho by se ministři, kteří již podali demisi, neměli vracet do zrekonstruované vlády. Demise podle něj nemůže sloužit jako nástroj politického vydírání a dodal, že prezidentka Čaputová by měla vyjednávat o podobě budoucího kabinetu.

U našich sousedů se nyní spekuluje o tom, že by se novým ministrem zdravotnictví měl stát šéf Ústřední vojenské nemocnice Vladimír Lengvarský. Na postu by tak vystřídal Marka Krajčího.

„Můžeme potvrdit, že generál Vladimír Lengvarský – ředitel ÚVN SNP v Ružomberku byl osloven s nabídkou na pozici ministra zdravotnictví SR. Další kroky v tomto směru budou záviset na osobním rozhodnutí generála Lengvarského, předsedy vlády SR a prezidentky SR,“ potvrdila mluvčí nemocnice Petra Dišková.

Za zmínku mimo jiné stojí i to, že opoziční strana Směr-SD vyzvala prezidentku, aby zvážila jmenování dosavadního premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) ministrem financí v rekonstruované vládě. Předseda strany Robert Fico na pondělní tiskové konferenci také poznamenal, že v nové pozici bude mít Matovič ještě větší moc než dosud. „Pokud to prezidentka podepíše, tak je to ostuda na tisíc let,“ uvedl.