„Dohodu vládních stran respektuji.“ Příspěvek Čaputové naštval Slováky. „Postavte se konečně na stranu lidí!" vyzývají

Prezidentka Čaputová na Facebooku informovala, že včera přijala ministra financí Eduarda Hegera, od kterého získala informace o současné vládní situaci.

„Dnes jsem v Prezidentském paláci přijala místopředsedu vlády a ministra financí Eduarda Hegera. Informoval mě o výsledku koaličních jednání i o podpisech poslanců, kteří vyjádřili ochotu podporovat vládu čtyřkoalice OĽaNO, Sme rodina, SAS a Za lidi,“ uvádí prezidentka.

Následně dodala, že dohodu vládních stran respektuje. „Svůj další postup při řešení krize budu striktně opírat o ústavní zvyklosti. Zítra (pozn. dnes) jsem připravená přijmout demisi předsedy vlády Igora Matoviče a sestavením nové vlády pověřit Eduarda Hegera,“ dodala Čaputová.

Po téměř měsíci hádek, ultimát, podmínek a demisí budou mít na Slovensku vládu s novým premiérem. Zatím to není oficiální, ale lídři všech čtyř koaličních stran, včetně Richarda Sulíka a Igora Matoviče, se, jak se zdá, shodli. Novým premiérem by se tedy měl stát dosavadní ministr financí Eduard Heger. Igor Matovič by se pak měl stát šéfem resortu financí. Sulík souhlasil a rád by se vrátil na místo vedoucího resortu hospodářství.

Slováci jsou proti

Pod příspěvkem Čaputové však Slováci prezidentku vyzývají, aby se konečně postavila na stranu lidí. Nelíbí se jim především, že by Matovič měl obsadit post ministra financí.

„Velmi smutné, že všechno respektujete. A na lidi nemyslí nikdo,“ stěžuje si Imre Imike Rigó.

Jan Vanek zase prezidentku upozorňuje, že její podpora klesne. „A potom toho šaška z Trnavy jmenujte ministrem financí a udělejte si průzkum, kolik lidí vám děkuje… Jeho nenávidí 85 % lidí, možná budete vyrovnaná dvojice,“ varuje uživatel.

„Proč vám je jedno, co se děje s naší zemí? Vy jim pouze znovu odklepnete to, s čím přijdou, toto je jen cirkus. Toto je rekonstrukce vlády, když se tam vymění jen židle? Toto určitě závidí i Kim Čong-un, jak lehce se dá podvést vlastní národ,“ píše Anton Spiegelhalter.

Ke jmenování Igora Matoviče ministrem financí se vyjádřil také Peter Pellegrini, podle kterého by prezidentka Čaputová měla projevit svůj názor na novou vládu.

„Paní prezidentka má své pravomoci limitované ústavou, ale do jmenování Eduarda Hegera premiérem může jasně projevit svůj názor na novou vládu. A může jasně říct, že nebude akceptovat Igora Matoviče jako ministra financí. Byl by to zcela pochopitelný postoj, protože usvědčený daňový podvodník, který není schopný nic řídit, jednoduše není vhodný adept na tak významný post,“ napsal Pellegrini na Facebooku.

Demise Matoviče

Připomeňme, že Matovič před týdnem nabídl svou demisi, uvedl však několik podmínek pro koaliční partnery. Podmínkou měl být například odchod ministra hospodářství Richarda Sulíka (SaS), předsedkyně zdravotnického výboru Jany Bittó Cigánikové (SaS), Marie Kolíkové (Za lidi) z postu ministryně spravedlnosti a Juraje Šeligy (Za lidi) z postu místopředsedy Národní rady SR.

Strana Za lidi podmínky splnila. Sulík pozastavil členství SaS v koalici. O situaci chtěl jednat až poté, co Matovič odstoupí.

Zmiňme, že koaliční spory na pozadí pandemie koronaviru na Slovensku trvají již řadu měsíců. Vyhrotily se ale s rozhodnutím Matoviče a ministra zdravotnictví Marka Krajčího (OĽaNO) objednat ruskou vakcínu Sputnik V bez schválení koaličních stran.