Předseda SNS Danko: Přestaňte lhát o Sputniku, začněte ihned očkovat ty, kteří chtějí

„Slovenská veřejnost je již pátý týden obelhávána. Při koupi Sputniku ministr Krajčí musel registrovat očkovací látku. Bez registrace očkovací látky by Rusové vakcínu Sputnik neprodali Slovenské republice. Máme nasmlouváno milión kusů vakcín. Pátý týden je však ve skladu,“ stojí v příspěvku politika.

Danko uvedl, že předmětné řízení vzbudilo pozornost i příslušných ruských partnerů, kteří provedli důslednou kontrolu.

„Věříme, že začne bezodkladné očkování Sputnikem, protože očkování Sputnikem nic nebrání,“ dodal.

Dále poznamenal, že včerejší vyjádření ministerstva zdravotnictví, že čeká na jakési testy, je lež.

„Vše je dokončeno, vše je připraveno na očkování. Včera jsme se dozvěděli, že vakcínu Sputnik budou kupovat i Rakušané, což potvrdil předseda vlády Kurz,“ podotkl.

Podle Danka je nejvyšší čas, aby odpovědní lidé nehazardovali s lidskými životy a začali okamžitě distribuovat vakcínu na očkovací místa.

„Je to nepochopitelné, že jsme jeden z mála států na světě, který má Sputnik, a máme ho pátý týden ve skladu, přičemž si vláda uměle vymýšlí podmínky, o kterých sama ví, že jsou dávno splněny,“ neskrývá své zklamání Danko.

Uživatelé sociální sítě ukázali souznění názorům předsedy SNS.

„Děkujeme, pane Danko. Je to nehoráznost, že kvalitní vakcína je zadržována na skladu. Ani za minulého režimu se do léčby lidí nevnášela politika. Když u nás nebyl např. ten typ inzulinu, co pacient potřeboval, okamžitě se objednal z ‚kapitalistického‘ zahraničí bez problémů. Žádáme Sputnik V, dovoz dalšího objednaného množství,“ napsala Vargova Bakaiova.

„Desítky zemí s ní už očkují, ale na Slovácích potřebují testovat dobroty od AstraZeneca apod,“ poznamenal Ján Malý.

„Já když očkovat, tak jen Sputnik,“ zareagovala Alena Glezgová.

„Bohužel s takovým přístupem s námi již nebudou v budoucnosti Rusové, ale i jiní chtít spolupracovat,“ nakreslil scénář Ján Ďuriš.

„Hlavně, že Němci a Rakušané budou očkovat Sputnik V,“ připomněla Tatiana Švarbova.