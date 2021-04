„Něco na rozlučku…“ Matovič naposledy promluvil k lidu jako premiér

„Neboť jen tak se dokážeme z toho těžkého období dostat,“ podotkl.

Matovič vyzdvihl, že Slovensko prožilo nejtěžší rok od druhé světové války a poděkoval lidem, že to společně táhli.

Konstatoval, že uplynulé období nebylo snadné pro občany ani pro něj. Zdůraznil, že celou dobu měl jen jediný cíl – „chránit životy a zdraví“.

Na druhé straně politik věří, že situace se teď mění k lepšímu.

Lidé na proslov Matoviče hned zareagovali. Ve svých hodnoceních politika se uživatelé sociální sítě lišili.

„Pane premiére, děkujeme Vám za všechnu Vaši obětavost, za energii, úsilí, vytrvalost a nezlomnou vůli posouvat naše krásné Slovensko na cestě k lepšímu zítřku, za poselství lásky, radosti, dobra a naděje, slova pokory, laskavosti, povzbuzení a optimismu. To je to, co lidé potřebují v těchto těžkých časech lidských zkoušek,“ napsala Marta Curajova.

„Jak si to dokázal za jeden rok takto pohnojit?! Je to neuvěřitelné. Měl si podporu a předpoklady stát se ‚doživotním premiérem‘. Toto by asi nedokázal nikdo. Žasnu. Na postu ministra financí nemáš žádnou šanci,“ adresoval kritiku Matoviči Mario Mario

„Já vám děkuji, pro mě zůstanete navždy ten nejlepší premiér… přeji vám mnoho úspěchů na novém postu a věřím, že se vrátíte,“ věří Ingrid Kádenová.

„Děkuji za vše, co jste pro nás udělal, nejlepší premiér jakého jsme měli! Igor Matovič se nevzdává, Igor Matovič pokračuje v boji proti mafii, proti korupci, proti zlu, které zde přerostlo všude a není snadné čelit tlaku, nikdo není dokonalý, ani Igor, ale všechno, co dělal, dělal s nejlepším úmyslem! A proto je pro mě ten nejlepší a můžete se smát a hejtovat, je mi to jedno!“ vyslovila se Emília Zelinová.

„Pane expremiére, už jste se včera s námi rozloučil. Jedno rozloučení stačilo a zapíše se určitě do dějin této republiky. Nemusíte se loučit každý den. My inteligentní jsme to pochopili napoprvé. A proto se dnes loučit se slovy ‚Milé Slovensko, dovolte, abych k Vám naposledy promluvil jako předseda vlády', není na místě. Neboť předsedou už od včera nejste,“ uvedla Miška Avramová.

Zmiňme, že prezidentka Zuzana Čaputová přijala v úterý 30. 3. demisi Igora Matoviče, a tím i celého vládního kabinetu. Sestavením nové vlády pověřila ministra financí Eduarda Hegera. Novou vládu, v níž by si měl Heger s Matovičem vyměnit pozici, by měla prezidentka jmenovat ve čtvrtek 1. dubna. K rekonstrukci kabinetu dochází po vládní krizi, kterou vyvolal nákup vakcíny Sputnik V. Napětí bylo v koalici dlouhodobě.