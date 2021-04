Bývalý předseda Nejvyššího soudu SR Štefan Harabin poslal svou stranu Vlast do konkurzu

Jak se píše na zmíněném webu, bývalý předseda Nejvyššího soudu Slovenské republiky Harabin v minulosti několikrát prohlašoval, že není předsedou strany Vlast, ale existuje jen jako lídr její kandidátky. Nyní však přišly finanční problémy, protože strana ve volbách nezískala ani dostatek procent, aby získala alespoň finanční příspěvek (3 % hlasů).

Tento fakt tak stranu dostal do finančních problémů. Mnozí se totiž v minulosti ptali, odkud strana brala peníze například na financování kampaně. Podle všeho šlo o finance soukromých investorů, kteří chtějí nyní své prostředky zpět.

Strana a její finance

Strana Vlast zvolila před volbami také svůj způsob financování . Bylo to přijímání prostředků i od zahraničních firem. Peníze tedy nepřijímala jako dary, ale jako půjčku. Úroky byly na rozhraní od 1 až do 2,5 procenta. Na vrácení těchto peněz měla strana čas jen do konce minulého roku. Ke konci kampaně se půjčky už šplhaly k částce 970 tisíc eur.

Jelikož však Vlast po volbách nezískala ze státního příspěvku vůbec nic, je jasné, že věřitelé budou pravděpodobně chtít tyto peníze zpět, což stranu přivedlo do neodvratného bankrotu. Jedním z takových přispěvatelů (až trojnásobným) je primátor Ružomberka Igor Čombor. Celkově straně půjčil 130 tisíc eur. Indexu ale neprozradil, zda mu strana peníze vrátila.

Jen lídr

Sám Harabin se ke straně Hlas nehlásí, byl prý jen lídrem. Předsedkyní strany je nyní důchodkyně Anna Žatková z Prahy.

„Koncem listopadu 2020 byly straně doručeny výzvy od dvou věřitelů, kteří oznámili, že trvají na splacení poskytnuté půjčky ve lhůtě uvedené ve smlouvě o půjčce,“ potvrdila finanční stav strany Žatková. „Nakolik strana nedisponuje žádným majetkem, nemohla splatit uvedené půjčky v termínu do 31. prosince 2020,“ dodala.

Částku, kterou strana věřitelům dluží, neupřesnila.

Štefan Harabin je slovenský právník, soudce a politik. Do roku 2014 působil ve funkci předsedy Nejvyššího soudu Slovenské republiky. V první vládě Roberta Fica zastával v letech 2006–2009 funkci místopředsedy vlády a ministra spravedlnosti Slovenska. V roce 2019 kandidoval na prezidenta SR, kde se umístil třetím místě za Zuzanou Čaputovou a Marošem Šefčovičem.