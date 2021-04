Slovensko: Státní ústav pro kontrolu léčiv má výhrady k použití ruské vakcíny Sputnik V

„Aktuálně pořád platí, že probíhá laboratorní testování předmětné vakcíny, v návaznosti na jejich závěry budeme komplexně informovat,“ uvedla dnes večer pro slovenskou informační agenturu TASR mluvčí Ministerstva zdravotnictví Slovenské republiky Zuzana Eliášová.

Právě Eliášová během týdne zaváděla, když tvrdila, že ministerstvo pořád ještě čeká na výsledky laboratorních testů. Podle informací deníku Sme, kontroloři prý představili stanovisko Státnímu úřadu ještě v úterý.

Ruská vakcína Sputnik V nebyla schválená Evropskou lékovou agenturou (EMA), vakcína by se však nehledě na stanovisko Státního ústavu mohla použít pro naočkování obyvatelstva. Bývalý slovenský ministr zdravotnictví Marek Krajčí pro ruskou neregistrovanou vakcínu udělil výjimku. Znamená to, že osoby, které by měly zájem být naočkovány touto vakcínou, by byly povinné podepsat prohlášení.

Zmiňme, že ruská vakcína Sputnik V byla testována i v Šarišských Michaľanech na morčatech a myších. Testy, které měly za úkol zjistit potenciální nežádoucí příměsi vakcíny, dopadly úspěšně.

Slovenskou nakoupilo dva miliony dávek ruské vakcíny Sputnik V. Nákup však vyvolal vládní krizi, která se skončila rekonstrukcí vládního kabinetu.