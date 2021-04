Slovensko si připomíná osvobození hlavního města: Čaputová i Heger vystoupili s projevem. Týkal se svobody i koronaviru

Nedávno jmenovaný premiér SR Eduard Heger (OĽaNO) dnes u památníku na náměstí Eugena Suchoně řekl, že svoboda není samozřejmost. Někdy totiž vyžaduje i nasazení vlastního života. Dodal také, že osvobození hlavního města považuje za velký symbol – za osvobození celé země.

„Myslím, že se dokážeme lépe vcítit do oběti, kterou položili právě vojáci, kteří osvobodili Bratislavu, ale i Slovenskou republiku,“ uvedl Heger.

Ve své řeči zmínil i to, že i mnozí lidé namusí aktuálně kvůli pandemii nového koronaviru také podstupovat jisté oběti.

Předseda vlády také vysvětlil, že právě z důvodu pandemie neabsolvovali tři nejvyšší ústavní činitelé společný akt uctění památky padlých hrdinů. Podle jeho slov jde také o to, aby lidem na Slovensku dali dobrý příklad. Těší ho, že klesají počty nakažených a stejně tak, že klesá počet hospitalizovaných v nemocnicích. Lidi však vyzývá k dodržování protipandemických opatření.

Následně se na jeho profilu na sociální síti objevil příspěvek, v němž se věnoval této události. Opět zdůraznil, že ztráta každého života bolí a minulost srovnal s přítomností.

„Dnešek, kdy si připomínáme oběti padlých vojáků při osvobozování hlavního města Bratislavy před 76 lety, je i dnem, kdy v boji s pandemií na Slovensku vyhaslo celkem 10 000 životů. Toto číslo je také důležitým symbolem,“ myslí si.

Podle jeho slov jde o symbol toho, že nepřítel, kterému nyní čelí, je silný a sahá na životy blízkých lidí. I tak si ale Heger myslí, že lidé v boji proti němu nejsou bezbranní.

„Každý z nás má k dispozici tu největší zbraň, a tou je naše odpovědnost při nošení roušky nebo respirátoru.

Prosím, pomozme ochránit každý život tím, že budeme dbát na jejich správné nošení a že je v přítomnosti lidí, kteří nežijí s námi v domácnosti, nedáme dolů z úst a nosu. Malý komfort, kterého se dnes vzdáme, nás přiblíží k vytouženému cíli svobody,“ uzavírá svůj příspěvek na Facebooku.

Prezidentka: Slovenský stát posílal vlastní občany na smrt nebo těžké práce

A pozadu nezůstala ani slovenská hlava státu. Ta si dnešní výročí připomněla společně s primátorem Bratislavy Matúšem Vallem, a to položením věnce k Památníku vítězství. V této souvislosti Zuzana Čaputová uvedla, že slovenský stát posílal vlastní občany na smrt nebo těžké práce jen kvůli jejich příslušnosti k menšině. Taková slova napsala na svém Facebooku.

Dále hlava státu připomněla, že hlavní město Slovenska bylo osvobozeno krátce před koncem druhé světové války.

„Největší podíl na osvobození města měli příslušníci Rudé armády, a také rumunští vojáci,“ zdůraznila.

Zároveň poukázala na to, že poslední transport politických vězňů do koncentračního tábora v rakouském Mauthausenu byl z Bratislavy vypraven krátce před jejím osvobozením, a to 31. března 1945.

„Nacismus porazil až společný postup vojsk států protihitlerovské koalice a vojáků různých národností. Jsem vděčná za hrdinství všech lidí, kteří podstoupili ty největší oběti pro naše osvobození,“ napsala závěrem prezidentka.